Путинист Маршал пожаловался на Украину и СБУ: "привезли маму и сестру в урнах"

Путинист Маршал пожаловался на Украину и СБУ / скрнишот

Певец Александр Маршал, который поддерживает войну России против Украины, пожаловался, что не смог провести их в последний путь.

Дело в том, что с 2014 года он внесен в "черный" список артистов, которым запрещен въезд Украину. Тогда он выступил за оккупацию Крыма Россией.

Теперь Маршал вспоминает, что из-за своей поддержки путинского режима не смог нормально простится с матерью и сестрой.

"В 2015 году не стало моей мамы. Поскольку я не въездной на Украину с 2014-го, на меня даже завели уголовное дело там, то позвонил давним старым друзьям, которые в Киеве, и сказал, что вот такая ситуация, подстрахуйте меня в аэропорту. Они позвонили СБУ, я так думаю, не сказали кому… Они спросили: "Кто?" — "Вот такой-то артист" — "Пусть не приезжает, мы не гарантируем. Но то, что его в аэропорту арестуют, это стопудово". И я говорю, что делать-то? Слава Богу, что у меня там такие друзья. Они кремировали маму и привезли урну", - пожаловался музыкант российскому журналисту.

Такая же история произошла и в 2017 году, когда умерла его сестра.

Отметим, что в РФ осталось много артистов, которые поддерживают кровавую войну. Среди них Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал.

Ранее продюсер и музыкант Потап высказался о коллегах, которые когда-то выступали с ним на одной сцене, а теперь поддерживают кровавую войну.

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