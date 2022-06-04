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Путинского холуя Певцова в женской тюрьме чуть не убило штукатуркой

4 июня 2022, 16:59

Как говорят местные тюремщики, падение "маленького кусочка известки" прямо за спину Дмитрий Певцова зрители-заключенные сочли символичным.

Певцов
Дмитрий Певцов / ua.depositphotos.com/ пресс-служба УФСИН России

Скандально известный своей поддержкой преступлений путинского режима актер и депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Певцов угодил в конфуз, во время своего концерта в подмосковной женской тюрьме. Соответствующая видеозапись была опубликована в Сети.

Певцов посетил исправительную колонию №5 в Можайске, где в актовом зале дал акустический концерт для женщин-осужденных.

Во время его исполнения шансонного шлягера Игоря Корнелюка "Город, которого нет" (которая была в саундтреке сериала о бандитах "Бандитский петербург", в котором Певцов когда-то снимался) внезапно часть побеленного потолка тюремного актового зала рухнула ему прямо за спину

"Кусочек осыпался на фразе "как вечный знак забытых истин", ‒ сказал тюремщик.

Что касается осыпавшегося потолка, его уже оперативно залатали, подчеркнули местные сотрудники.

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Напомним, ранее Дмитрий Певцов как депутат российской Госдумы предложил лишить местных жителей права на аборт. И назвал эту медицинскую процедуру преступлением, право на которое никто не имеет.

"Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано", - говорил Певцов.

Скандально известный российский стриптизер Сергей Глушко (более известный как Тарзан - супруг поп-певицы Наташи Королевой), в очередной раз оскандалился своими высказываниями в поддержку российской агрессии.

В этот раз на своей странице в социальной сети Instagram Глушко в грубой и матерщинной форме высказал угрозы Североатлантическому альянсу НАТО)

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Автор: Егор Бунин
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