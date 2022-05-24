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"Испытание": российский актер-"путинист" заявил, что в РФ нужно запретить аборты, даже если это изнасилование

24 мая 2022, 14:55

Певцов скатывается в Средневековье.

Дмитрий Певцов
Дмитрий Певцов оказался тем еще рашистом/ Instagram

Актер и депутат российской госдумы Дмитрий Певцов предложил лишить женщин права на аборт

Артист назвал аборт преступлением, право на которое не имеет ни одна женщина: "Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет право принимать такое решение, потому что дети даются от Господа. Если она сделает аборт, то может навсегда лишиться возможности рожать детей. Это преступление, которое в любом случае будет наказано", - цитирует его Lenta,ru.

Певцов также подчеркнул, что процедуру, которую можно оплатить по полису ОМС, давно следует запретить. "Мы, налогоплательщики, платим за то, чтобы женщины делали себе аборты. Это просто детоубийство", — сообщил депутат.

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Актер добавил, что аборт уместен лишь в том случае, когда беременность угрожает жизни женщины.

Если же она становится жертвой насилия, после чего узнает, что беременна, здесь эта процедура неуместна, так как это испытание, которое необходимо пройти: "Изнасилование? Я много чего видел в своей жизни. Господь не по силам испытания не дает. Мы все в руках Господа, и то, что с нами происходит, даже, казалось бы, самое страшное, происходит на благо нашей души. Всегда. А вот как мы пройдем это испытание — это другое дело".

Отметим, ранее патриарх Кирилл призвал запретить аборты в частных клиниках и по полису ОМС.

Как известно, в РФ осталось много артистов, которые поддерживают кровавую войну. Среди них Олег Газманов, Лариса Долина, Николай Басков, Надежда Бабкина, Григорий Лепс и Александр Маршал.

Дмитрий Певцов
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