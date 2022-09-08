"Их там всех парализовало": Данилко прокомментировал "красноречивое" молчание Пугачевой о войне

Данилко прокомментировал молчание Пугачевой о войне / instagram.com/v_serduchka

Украинский музыкант, воплощающий на сцене образ Верки Сердючки, Андрей Данилко в интервью для YouTube-шоу И грянул Грэм рассказал, что на самом деле думает о молчании Аллы Пугачевой о войне в Украине.

Артистов объединяет многолетняя дружба и они всегда отзывались друг о друге с симпатией. Уважение к Примадонне испытывает Данилко и сейчас. Он отмечает, что из всех "молчунов", у Пугачевой, на его взгляд, самая правильная позиция.

"Она все правильно делает. В ее случае, я вот смотрю, очень многим я бы посоветовал лучше бы они молчали, чем говорили. Молчание – золото. Молчание, кто-то сказал относительно Аллы Борисовны, кажется Артур Гаспарян, она так красноречиво молчит, — все понятно. Я ее очень уважаю и когда я бывал в трудных ситуациях... Есть вещи, я ей очень благодарен... Я ее об этом не просил, когда она за меня заступалась на Евровидении. Пригласила меня, когда я был вообще запрещен для приезда. На открытии "радио Алла" мы выступали, их там всех парализовало", - вспоминает артист.

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К украинским артистам, которые остались в РФ и просто игнорируют войну, вроде Ани Лорак и Наташи Королевой, Данилко также пытается быть лояльным. Однако понять и принять их позицию не может.

"Они выбрали так. Это их выбор. Я отношусь с пониманием. Я, конечно, это понять не могу по своим человеческим качествам, но с другой стороны я понимаю – это страх, они там живут. Наташа Королева – я понимаю почему… Она просто молчит, но дом, это страшно. Я не осуждаю никого, но я это понять не могу", - признается Данилко.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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