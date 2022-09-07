Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной Орбакайте

Примадонна посетила премьеру спектакля.
Алла Пугачева вернулась в Россию и активно посещает публичные мероприятия. Например, недавно она попала в кадр своей старшей дочери - певицы Кристины Орбакайте.
Вместе они побывали на премьере спектакля Кабаре в одном из московских театров. После представления звездные мать и дочь отправились за кулисы, чтобы пообщаться с актерами.
Орбакайте засняла театральную труппу и Пугачеву, которая с энтузиазмом обсуждала что-то с артистами. С широкой улыбкой на лице она рассказала, что спектакль ей очень понравился. Видео появилось на странице Кристины в Instagram.
Стоит отметить, что Пугачева вернулась к излюбленным черным нарядам, которым активно "изменяла" в Латвии и Израиле. На премьеру она появилась в черном брючном костюме, затемненных очках в роговой оправе и в обуви на высоком каблуке.
Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.
Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.
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