Ушла с головой в культурную жизнь: Алла Пугачева в трауре засветилась в театре с Кристиной Орбакайте

Алла Пугачева в трауре пришла в театр с Кристиной Орбакайте / instagram.com/orbakaite_k

Алла Пугачева вернулась в Россию и активно посещает публичные мероприятия. Например, недавно она попала в кадр своей старшей дочери - певицы Кристины Орбакайте.

Вместе они побывали на премьере спектакля Кабаре в одном из московских театров. После представления звездные мать и дочь отправились за кулисы, чтобы пообщаться с актерами.

Орбакайте засняла театральную труппу и Пугачеву, которая с энтузиазмом обсуждала что-то с артистами. С широкой улыбкой на лице она рассказала, что спектакль ей очень понравился. Видео появилось на странице Кристины в Instagram.

Видео дня

Стоит отметить, что Пугачева вернулась к излюбленным черным нарядам, которым активно "изменяла" в Латвии и Израиле. На премьеру она появилась в черном брючном костюме, затемненных очках в роговой оправе и в обуви на высоком каблуке.

Напомним, что российская певица Алла Пугачева, которая вместе с семьей переехала в Израиль после вторжения РФ в Украину, впервые высказалась в соцсети о позиции своего супруга Максима Галкина.

Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.

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