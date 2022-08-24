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Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над 10-летней внучкой Пугачевой

24 августа 2022, 15:18

Певицу упрекают в лишении Клавы важного аспекта жизни каждого.

Кристина Орбакайте
Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над дочерью Клавой Земцовой / instagram.com/orbakaite_k

Российская певица Кристина Орбакайте воспитывает 10-летнюю дочь Клавдию от американского бизнесмена Михаила Земцова.

И если девочка - предмет всеобщего восхищения, то методы ее воспитания, которые применяет певица, у многих ее поклонников вызывают сомнения и даже гнев.

Так многие считают, что Орбакайте попросту не кормит от природы высокую и худощавую Клаву, чтобы та сохраняла легкость и изящество. В комментариях к недавним фото семьи певицы, которые были сделаны на Миконосе, ее даже обвинили в издевательстве над ребенком.

"Худышка какая, но кормите ребенка почаще", "Она на папу похожа больше, а не на бабушку Аллу", "Очень худая Клавочка. Не издевайтесь над ней", - пишут разгневанные пользователи.

К слову, за практически тридцатилетнюю карьеру на сцене, Кристина Орбакайте все еще не научилась не реагировать на критику посторонних. Комментарии к фото и видео в ее соцсетях в большинстве случаев закрыты или тщательно подчищены.

Кристина Орбакайте
Кристину Орбакайте обвиняют в издевательстве над дочерью Клавой Земцовой / instagram.com/orbakaite_k

Ранее поклонники позавидовали ведущему, журналисту и путешественнику Дмитрию Комарову - его молодая жена, модель и ведущая Александра Кучеренко, поразила всех на повал восхитительной внешностью.

Также украинский ведущий и интервьюер Слава Демин рассказал о женщине, занявшей место в сердце мэра Киева Виталия Кличка, который недавно развелся с женой после 25 лет брака.

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