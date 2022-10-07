Солист "Другої ріки" прокомментировал свой роман с Яниной Соколовой / коллаж фото УНИАН

Валерий Харчишин, вокалист поп-рок-группы "Друга ріка", рассказал о своих отношениях с детьми и бывшей супругой Юлией в интервью для проекта "Слава+". Также он прокомментировал слухи о своем романе с журналисткой Яниной Соколовой.

У Валерия Харчишина и его жены Юлии - трое сыновей. Старший сын сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Младшие дети живут вместе с мамой. Признался, что за все 7 месяцев войны у него было два тяжелых момента. Первый - когда он снова начал петь после перерыва, а второй ‒ из-за разлуки с детьми.

Кроме того, Харчишин прокомментировал слухи о том, что у него роман с журналисткой Яниной Соколовой.

"Надо сказать, что мы действительно друзья. У нас были разные моменты в жизни, когда мы немного ругались, но мы действительно друзья. Говорить об отношениях я пока не собираюсь. Я не могу привлекать другую сторону. Это может быть кто угодно, но я не могу привлекать без их согласия. Я не могу говорить о Юле без ее согласия", ‒ ответил музыкант.

Напомним, ранее советская и латвийская певица Лайма Вайкуле громко и с гордостью заявила о своей антивоенной позиции - она вышла на сцену, высоко подняв флаг Украины.

Свою позицию также высказала российская и советская актриса, звезда Служебного романа, Светлана Немоляева - она осудила коллегу, Лию Ахиджакову, за антивоенные убеждения.

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