Харчишин назвал недоразвитыми украинских артистов, которые после карьеры в РФ вернулись на родину

Валерий Харчишин рассказал, что думает про вернувшихся из РФ украинских артистов / instagram.com/drugarika

Украинский музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчшин в интервью ISLND TV рассказал о своем настоящем отношении к артистам украинского происхождения, который строили карьеру в РФ.

В частности он отметил, что без злобы воспринимает тех из них, кто с началом полномасштабной войны вернулся в Украину, и сейчас работает над приближением нашей победы.

"Совершенно нормально отношусь к тем, кто сейчас помогает, отдает заработанные деньги в помощь Украине. Отношусь к ним, как к детям, которые пропустили уроки, немного недоразвиты и делали вид, что они не понимают. Косили под дурака. "Какая разница" и так далее. Зарабатывали в России, а теперь стали патриотами", - рассказывает музыкант.

Меж тем он подчеркнул, что недолюбливает тех, кто кичится этим. Такие артисты, увы, находятся и среди тех, кто всегда был более проукраинским.

Харчишин убежден, что все сейчас должны работать над созданием обновленной Украины не покладая рук. Конечно тем, кто до войны был аполитичным, по мнению певца, придется "замаливать грехи" перед страной до конца их дней.

"Они должны работать, замаливать грехи. По большому счету мы все причастны к тому, что происходит война. И патриотическая часть украинского шоубизнеса тоже. Кто больше, кто меньше. Те люди, которые стали украинцами, может им помогла кровь, которую они почувствовали. Должны до конца своих дней работать на свою стран", - убежден Харчишин.

Ранее советская и латвийская певица Лайма Вайкуле громко и с гордостью заявила о своей антивоенной позиции - она вышла на сцену, высоко подняв флаг Украины.

Свою позицию также высказала российская и советская актриса, звезда Служебного романа, Светлана Немоляева - она осудила коллегу, Лию Ахиджакову, за антивоенные убеждения.

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