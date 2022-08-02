"Легко критиковать": звезда Служебного романа Немоляева подколола Ахиджакову за антивоенную позицию

Светлана Немоляева прокомментировала антивоенную позицию Лии Ахеджаковой / imdb.com

Советская и российская актриса театра и кино, звезда фильмов Служебный роман и Гараж, Светлана Немоляева рассказала, как относится к заявлениям Лии Ахеджаковой политического характера.

Коллега Немоляевой по киноплощадкам и театральным сценам имеет стойкую антивоенную позицию, осуждает военную политику Кремля и с 2014 года выступала против вода российских войск на территорию Украины.

Немоляева же относится к активной общественной и политической деятельности Ахеджаковой с легким снисхождением. Свою позицию она предпочитает держать при себе, публично озвучивая нарратив многих "артистов вне политики", дескать "за все хорошее, против всего плохого".

Однако, в интервью Светланы Владимировны Вечерней Москве все-таки проскользнул знакомый рашистский лозунг о том, что родину нужно любить вне зависимости от любых обстоятельств.

"У Лии своя точка зрения, у меня своя. Я считаю, что лучше любить свою страну, любить и понимать, что идеального никогда и ни в чем не бывает. И нужно стремиться к тому, чтобы было лучше, а не просто критиковать. Но я люблю Лию. Поэтому чтобы не ссориться и не обижать друг друга, мы с ней на эти темы не разговариваем. Я предпочитаю так. Мне кажется, она тоже. ... Мы с ней играли, замечательно общались и старались не касаться политических проблем", - говорит Немоляева.

Ранее стало известно, что от запроданки Ани Лорак сбежал любовник. Один из продюсеров намекнул, что артистку бросили из-за ее финансового положения, которое резко ухудшилось во время войны.

Певицу украинского происхождения Наташу Королеву, которая так же, как и Лорак, игнорирует войну в Украине в страхе потерять кормушку в РФ, раскритиковали за поездку в США.

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