"Сложно искоренять в себе москаля": Харчишин рассказал, почему исчез "испуганный" Винник

Харчишин рассказал, почему исчез "испуганный" Винник / скриншот

Лидер группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин озвучил свою теорию об исчезновении коллеги Олега Винника, который уже месяц не выходит на связь.

Музыкант в интервью "Фактам ICTV" заявил, что вероятно Винник чего-то боится и находится не в Украине.

"Всем героями быть нельзя. Я понимаю человеческий страх. Не все люди умны... Я не знаю, где этот Олег Анатольевич Винник. Надеюсь, что он жив и здоров, но странно. Пожалуй, есть отдельная группа исполнителей, которые думают, что все вернется, надеются и молятся о том, что память украинская очень коротка. Это так. Это наша национальная забава-трагедия - быстро все забывать", - высказался Харчишин.

Также он добавил, что большинство песен Винника русскоязычные, поэтому певец и решил на время исчезнуть.

Читайте такжеУ Винника таки серьезные проблемы со здоровьем: Полякова раскрыла правду"Те люди, которые прикипели душой, сердцем, струнами и кровью до этого, им сложно искоренять в себе того москаля. Музыканты, хоть и определенной частью проститутки, имею в виду, что они продают то, что делают. Но есть сентиментальные и старые, которые не могут искоренить это", – подытожил Харчишин.

Ранее украинская ди-джейка, победительница реалити-шоу Супер-Мама и бывшая жена певца Олега Кензова, DJ Madonna высказалась на тему загадочного "исчезновения" Олега Винника.

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