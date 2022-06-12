"Эх, Олег, что ж ты бросил своих волчиц": бывшая жена Кензова подколола Винника за молчание

Ди-джейка намекнула на позорный побег певца из Украины во время войны.
Украинская ди-джейка, победительница реалити-шоу Супер-Мама и бывшая жена певца Олега Кензова, DJ Madonna высказалась на тему загадочного "исчезновения" Олега Винника.
Лидер группы Друга Ріка Валерий Харчишин ранее предположил, что певец сбежал в Германию, где до 2011 года построил успешную карьеру актера мюзиклов.
DJ Madonna предположила, что Винник сбежал в Германию, испугавшись войны в Украине. Сравнив его со своим бывшим мужем, Олегом Кензовым, артистка намекнула, что тот также не отличается смелостью.
"Из личного опыта: Олеги - не "воины света". Говорят, он сидит в Германии потому, что у него немецкое гражданство. Эх, Олег, что ж ты покинул своих "волчиц", - написала ди-джейка на своей странице в Instagram.
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