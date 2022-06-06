В тяжелом состоянии: в сети недоумевают, куда делся Олег Винник

Олег Винник исчез из медиа-пространства / instagram.com/olegg.vynnyk/

Украинский певец Олег Винник уже больше месяца, как исчез с радаров своих фанатов.

Как сообщает ТСН, все больше пользователей интересуются, куда же подевался их кумир. Ведь исполнитель не говорит, где он находится и чем занимается. И, похоже, в отличие от своих звездных коллег, звезда не пошел в терроборону, на фронт или волонтерить. Также Винника не замечали на благотворительных концертах за границей.

Кроме того, знаменитость редко публикует посты в Instagram. К слову, на его страницу подписано почти миллион пользователей, среди которых много россиян, что является мощной площадкой для информационной войны. Впрочем, последний пост в его фотоблоге датируется 24 апреля. Тогда Олег поздравил фанатов с Пасхой. Не публикует ничего артист и в сторис.

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До этого Винник разместил пять постов о войне России против Украины. Так, певец записал только один ролик со своим участием. В видео он гневно обратился к россиянам, белорусам и матерям российских и белорусских солдат.

В комментариях юзеры отметили, что на видео артист выглядит несколько плохо: "Блин, я его даже не узнала", "С вами все хорошо???", "Олега не узнать".

Отметим, что в конце прошлого года у Олега Винника были проблемы со здоровьем. Артист даже отменил несколько концертов.

Теперь фаны пишут в комментариях, что у их кумира серьезные проблемы со здоровьем. Ответ на этот вопрос они пошли искать на странице бэк-вокалистки Олега – Таюне – в Instagram.Так, в комментариях поклонники творческого тандема требуют дать им ответ на эти слухи, о месте их пребывания и позиции. К слову, Таюне за 101 день полномасштабной войны не написала ни слова об этом в фотоблоге.

То, что Олег Анатольевич заболел и находится в тяжелом состоянии, правда? Ответьте, пожалуйста. Так хочется, чтобы у вас все было хорошо. Почему молчите о войне в Украине? Или Украина для вас только как платформа для заработка денег? А Олег куда скрылся? Где скрылся от войны? "Интересная" вы парочка. Надеюсь, вы больше не вернетесь на украинскую сцену! Сидят в Германии, бока отлеживают.

Не смогли не вспомнить о коллеге и ведущей Маше Ефросинине и певице Оле Полякове. Так, в программе "Взрослые девочки" исполнительница рассказывала, что до войны осталась практически без денег, поскольку все вложила в ремонт и творчество. В частности, дорого ей обошелся клип на общий трек с Винником "Длинноногое счастье".

Напомним, ранее украинский певец Олег Винник полностью исчез с радаров отечественных СМИ и из социальных сетей - в средине марта он выпустил патриотическую песню Буде жити Україна, а через месяц опубликовал поздравление к Пасхе. С 24 апреля про артиста не слышно абсолютно ничего.