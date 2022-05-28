Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

Оля Полякова заговорила о том, куда пропал Олег Винник / Коллаж

Украинский певец Олег Винник полностью исчез с радаров отечественных СМИ и из социальных сетей - в средине марта он выпустил патриотическую песню Буде жити Україна, а через месяц опубликовал поздравление к Пасхе. С 24 апреля про артиста не слышно абсолютно ничего.

Загрустила о своем коллеге и товарище украинская певица Оля Полякова. Во время ее с Машей Ефросининой шоу Взрослые девочки, артистка призналась, что перед войной осталась практически без денег - все вложила в ремонт и творчество.

В частности очень дорого обошелся Поляковой клип на ее с Олегом Винником песню. "Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню Длинноногое счастье, который должен был выйти 8 марта. Конечно же, он не вышел, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", – поделилась Полякова.

"Да и Винника нигде не слышно", - подметила Ефросинина. Суперблондинка с ней согласилась. Они не стали углубляться в обсуждение темы исчезновения певца.

Остается лишь предполагать, куда делся любимец всех "волчиц" Украины.

Читайте также"Кто пишет букву Z — да пошли они в ...": Андрей Макаревич высказался о российской пропаганде

Ранее украинская певица Ирина Билык показала, что случилось с ее домом, в котором месяц жили рашисты.

Другие новости: