Больше месяца без Олега Винника: Оля Полякова заговорила о том, куда делся певец

Фанатам остается только гадать, где сейчас их кумир.
Украинский певец Олег Винник полностью исчез с радаров отечественных СМИ и из социальных сетей - в средине марта он выпустил патриотическую песню Буде жити Україна, а через месяц опубликовал поздравление к Пасхе. С 24 апреля про артиста не слышно абсолютно ничего.
Загрустила о своем коллеге и товарище украинская певица Оля Полякова. Во время ее с Машей Ефросининой шоу Взрослые девочки, артистка призналась, что перед войной осталась практически без денег - все вложила в ремонт и творчество.
В частности очень дорого обошелся Поляковой клип на ее с Олегом Винником песню. "Мы только-только с Винником записали дуэт и сняли невероятно дорогой клип на песню Длинноногое счастье, который должен был выйти 8 марта. Конечно же, он не вышел, и вряд ли, наверное, выйдет вообще", – поделилась Полякова.
"Да и Винника нигде не слышно", - подметила Ефросинина. Суперблондинка с ней согласилась. Они не стали углубляться в обсуждение темы исчезновения певца.
Остается лишь предполагать, куда делся любимец всех "волчиц" Украины.
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Ранее украинская певица Ирина Билык показала, что случилось с ее домом, в котором месяц жили рашисты.
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