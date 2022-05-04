Куда пропал Олег Винник: СМИ беспокоятся об исчезновении артиста

Олег Винник пропал с радаров шоубизнеса / instagram.com/olegg.vynnyk/

В то время, как Джамала, Тина Кароль, NK и другие гастролируют по миру и зарабатывают деньги для помощи ЗСУ, а остальные артисты либо воюют либо волонтерят, журналисты озаботились пропажей Олега Винника.

Об этом идет речь в сюжете программы "Зірковий шлях".

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Так, журналисты отметили лишь одно видео, которое артист записал в своем Instagram с начала войны и больше ничего не постит со своим участием. В нем она говорит о том, что россия начала геноцид украинского народа, а также благодарит всех защитников, медиков и волонтеров за то, что защищают Украину.

Последний же пост датирован 8 марта, в нем артист поздравляет женщин с праздником весны.

В журналисты надеются, что Винник скоро появится и даст знать о себе своим поклонницам.