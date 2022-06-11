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Валерий Харчишин поделился догадками, куда исчез Олег Винник

11 июня 2022, 22:40

Музыкант предположил, что исполнитель "Волчицы" во время войны решил вспомнить прошлое.

Валерий Харчишин поделился догадками, куда исчез Олег Винник / Коллаж

Музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин высказался на тему того, где сейчас может быть певец Олег Винник. Звезда не появлялся в Сети с 24 апреля, не выходил на связь с друзьями-артистами, и все теряются в догадках, куда он мог исчезнуть во время войны.

Харчишин в интервью для 24 Канала предположил, что Винник выехал из Украины в Германию, где построил успешную певческую карьеру, и где, по слухам, живет его сын. У него якобы также есть гражданство этой страны.

Впрочем, лидер группы Друга ріка не уверен в этом: "Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, упоминали его, когда ехали. Кажется, где-то увидели афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю".

Также Харчишин в шутку добавил, что был бы рад видеть Олега Винника в качестве представителя песенного конкурса Евровидение-2023 от Украины. Провести соревнование он предлагает в украинской Ялте.

"Да мне все равно. Пускай едет Олег Анатольевич Винник. Пусть приезжает из Германии, посетит Украину и выступит здесь ради нашего счастливого будущего", - предложил Харчишин.

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Ранее Бритни Спирс на своей свадьбе повторила поцелуй с Мадонной, который произошел между ними в 2003 году на церемонии открытия MTV Video Music Awards.

Святослав Вакарчук, лидер группы Океан Эльзы, рассказал, как правильно отвечать на вопрос "когда закончится война?", и почему важно не ставить свою жизнь на паузу.

Другие новости:

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