Валерий Харчишин поделился догадками, куда исчез Олег Винник

Музыкант предположил, что исполнитель "Волчицы" во время войны решил вспомнить прошлое.
Музыкант, лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин высказался на тему того, где сейчас может быть певец Олег Винник. Звезда не появлялся в Сети с 24 апреля, не выходил на связь с друзьями-артистами, и все теряются в догадках, куда он мог исчезнуть во время войны.
Харчишин в интервью для 24 Канала предположил, что Винник выехал из Украины в Германию, где построил успешную певческую карьеру, и где, по слухам, живет его сын. У него якобы также есть гражданство этой страны.
Впрочем, лидер группы Друга ріка не уверен в этом: "Не знаю, где он. Мы сегодня, кстати, упоминали его, когда ехали. Кажется, где-то увидели афишу. Ребята спрашивали, где Олег Винник. Возможно, в Германии проводит какие-нибудь концерты. Не знаю".
Также Харчишин в шутку добавил, что был бы рад видеть Олега Винника в качестве представителя песенного конкурса Евровидение-2023 от Украины. Провести соревнование он предлагает в украинской Ялте.
"Да мне все равно. Пускай едет Олег Анатольевич Винник. Пусть приезжает из Германии, посетит Украину и выступит здесь ради нашего счастливого будущего", - предложил Харчишин.
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