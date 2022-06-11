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Когда закончится война: Святослав Вакарчук дал "правильный" ответ на главный вопрос Украины

11 июня 2022, 03:03

Музыкант поделился своим лучшим рецептом от "синдрома отложенной жизни".

Вакарчук рассказал, почему нельзя спрашивать, когда закончится война / instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Украинский рок-музыкант, лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в интервью для издания ВПольщі.pl поделился собственным видением того, когда в Украине закончится война. Кроме того артист рассказал, почему нельзя ставить свою жизнь на паузу несмотря на военные действия в стране.

Каждая война когда-то заканчивается. Однако попытки предсказать, когда это произойдет - бесплодны и лишь изнуряют человека. Неопределенность иссушивает душу, считает Вакарчук.

"Меня часто спрашивают, когда закончится война. Я говорю, что не задавайте мне и себе этот вопрос, потому что ничто так не изнуряет человека, как неопределенность. А лучше задавайте себе вопросы сами каждый день, что я сегодня сделал для победы. И каждый день продолжайте его себе задавать, и если вы будете отвечать себе утвердительно, у вас даже не будет времени рефлексировать. Поэтому мой совет, если вы не психолог, не социальный психолог, или не историк, или не социальный историк, или не рефлексирующий писатель, просто старайтесь не так сильно зацикливаться", - говорит музыкант.

Конечно, он, как никто, понимает, что сказать проще, чем сделать. С 27 февраля артист с группой и волонтерами без устали колесил по всей Украине, посещал горячие точки с концертами, перевозил гуманитарную помощь. Лидер Океана Эльзы убежден: бездействие во время войны, ожидание, "заморозка" своей жизни - пустая трата времени. Кажды может сделать свой маленький вклад в приближение победы.

"Делайте то, что вы должны делать, независимо от того, где вы сейчас есть. Или на передовой помогаете, а может, вы в тылу. За границей или в Украине... Просто делайте что-то для победы. Единственное, чего не нужно делать – это прокрастинировать. Нельзя просто сидеть и считать. "Trainspotting" как говорят англичане. Этого делать нельзя, потому что это не приближает победу, а еще это иссушает вашу душу", - дал совет Вакарчук.

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Ранее американский писатель-фантаст Джордж Мартин высказался против войны в Украине. При этом он сделал противоречивое замечание о русских и правящей верхушке Кремля.

В то же время российский писатель Борис Акунин предсказал крах путинской империи и объяснил, что Россия проиграла войну в первые же дни полномасштабного вторжения в Украину.

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