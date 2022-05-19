Вакарчук станет отцом во второй раз

Святослав Вакарчук снова станет папой/ facebook.com/okeanelzyofficial

Гражданскую жену лидера группы "Океан Эльзы" и тренера "Голоса країни-12" Святослава Вакарчука Евгению Яцуту заметили в украинском павильоне на кинорынке в Каннах. У избранницы виднелся кругленький живот.

Эти видеокадры запечатлела корреспондент ТСН.

Сама же Евгения отказалась комментировать свое положение.

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Напомним, лидер Святослав Вакарчук в прошлом году впервые стал отцом. У него родился сын. Мальчика назвали Иваном, в честь отца музыканта. Долгое время было тайной, кто та загадочная женщина, которая родила Вакарчуку первенца.

Но впоследствии несколько разных источников подтвердили ТСН, что первенца музыканту родила 39-летняя продюсер ведущего украинского продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута. Поговаривают, что Святослав встречается с избранницей уже не один год.

Напомним, что в июне 2021 года Святослав сообщил о разрыве отношений с Лялей, отметив, что они "всегда были, есть и будут близкими людьми".