Опять не Злата: участник шоу Холостячка-2 объявил о помолвке

Свечкоренко сделал предложение новой девушке менее чем через год после конца проекта.
Психолог Роман Свечкоренко покинул шоу Холостячка-2, главной героиней которого была Злата Огневич, за шаг до финала. Сразу же после проекта он встретил свою истинную любовь.
С дизайнеркой по имени Валерия Роман стал жить, как семья, практически сразу, влюбленные даже вместе "воспитывают" собаку. Мужчина решил не откладывать этот вопрос в долгий ящик и сделал возлюбленной предложение.
Это произошло во время театрального представления. Свечкоренко готовил возлюбленной сюрприз, однако все пошло не по плану. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
Во время спектакля, куда пара пришла вместе, у Валерии случилась паническая атака из-за "моментов, которые наломали весь процесс", за 10 минут до предложения. Однако психолог решил не сдаваться, и все-таки предложил возлюбленной руку и сердце.
Свечкоренко отмечает: Валерия согласилась стать его супругой, а подробностями он пообещал поделиться позднее.
Ранее украинская певица Злата Огневич, которая через полгода после съемок шоу осталась одна, неожиданно намекнула на новые отношения и заинтриговала поклонников тем, занято ли ее сердце.
Также участник 2 сезона Холостячки, главной героиней которого была Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич недавно совершил каминг-аут, как бисексуал, и рассказал, кто из мужчин привлекал его на проекте.
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