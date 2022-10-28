Опять не Злата: участник шоу Холостячка-2 объявил о помолвке

Роман Свечкоренко сделал предложение своей девушке Валерии / instagram.com/holostyakstb

Психолог Роман Свечкоренко покинул шоу Холостячка-2, главной героиней которого была Злата Огневич, за шаг до финала. Сразу же после проекта он встретил свою истинную любовь.

С дизайнеркой по имени Валерия Роман стал жить, как семья, практически сразу, влюбленные даже вместе "воспитывают" собаку. Мужчина решил не откладывать этот вопрос в долгий ящик и сделал возлюбленной предложение.

Это произошло во время театрального представления. Свечкоренко готовил возлюбленной сюрприз, однако все пошло не по плану. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Во время спектакля, куда пара пришла вместе, у Валерии случилась паническая атака из-за "моментов, которые наломали весь процесс", за 10 минут до предложения. Однако психолог решил не сдаваться, и все-таки предложил возлюбленной руку и сердце.

Свечкоренко отмечает: Валерия согласилась стать его супругой, а подробностями он пообещал поделиться позднее.

Роман Свечкоренко сделал предложение своей девушке Валерии / instagram.com/svechkorenko

Ранее украинская певица Злата Огневич, которая через полгода после съемок шоу осталась одна, неожиданно намекнула на новые отношения и заинтриговала поклонников тем, занято ли ее сердце.

Также участник 2 сезона Холостячки, главной героиней которого была Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич недавно совершил каминг-аут, как бисексуал, и рассказал, кто из мужчин привлекал его на проекте.

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