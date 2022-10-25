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Ведущий "Холостяка" собирается усыновить ребенка

25 октября 2022, 09:45

Пара призналась, что серьезно подумывает об усыновлении ни одного, а даже двух детей.

Григорий Решетник
Григорий Решетник / Instagram

Чета Решетниковых, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают трех сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявшего своих родных во время жестокой войны России против Украины.

Как рассказал телеведущий в программе ЖВЛ, тему усыновления они еще обязательно поднимут, но после победы Украины.

По словам Кристины Решетник, в марте она увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока и юга. "Там были также детки из Харькова. Маленькие, их перевозили на автобусах. Я помню это, и просто до слез, когда их так много, просто штабелями положили", – вспомнила Решетник.

После этого сюжета, Решетнии выехали в детский дом, чтобы помочь этим детям вещами и другими необходимыми вещами. "Ты берешь этих малышей, они в колясочках или подбегают к тебе, и так все хотят ласки, любви. Я говорю Грише: "Ты готов взять четвертого ребенка, усыновить? Я бы хотела очень", – поделилась Кристина.

Сам телеведущий вообще рассматривает возможность усыновление не только одного, а даже двух деток.

"Возможно, не только четвертого, а еще и пятого. У наших парней свой "заказ": мальчика, девочку. Мы считаем, что во время войны обязанность каждой семьи – думать об усыновлении. Душа разрывается, хочется сразу всем помочь. Но усыновление – это очень ответственная вещь", – прокомментировал Григорий.

Напомним, ранее участник 2 сезона романтического реалити-шоу Холостячка, главной героиней которого была украинская певица Злата Огневич, подводный фотограф и фридайвер Андрей Хветкевич совершил каминг-аут.

На своей странице в Instagram он сообщил, что наконец отбросил стереотипы, признался в любви и сделал предложение своему избраннику, который, к слову, ответил "да".

"Долгое время я руководствовался стереотипами и не был честен перед собой. В течение последнего года я много думал и размышлял над собой, и, наконец, я готов поделиться со всеми вами своей правдой. Я знаю, что вы любите меня, и я надеюсь, что вы меня поддерживаете. Я знаю, что у вас могут быть вопросы (ибо у меня точно были). В любом случае, я такой какой есть, и я учусь принимать и любить себя. Недавно он сказал "Да", и сегодня мы едем в небольшой отпуск в Европу, чтобы отпраздновать наше обручение и его День рождения", - написал Хветкевич под фото, где он и его жених-колумбиец целуются под водой.

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Григорий Решетник
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