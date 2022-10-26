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Злата Огневич намекнула на новые отношения

26 октября 2022, 11:59

Украинская певица Злата Огневич заинтриговала поклонников изменениями в своей личной жизни.

Злата Огневич
Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич неожиданно намекнула на новые отношения. В частности, частичку личной жизни она показала в своих сториз в Instagram.

Так, на вопрос о том, свободно ли сейчас сердце Огневич, певица ответила очень неоднозначно. "У вас есть парень? Вы находитесь сейчас в отношениях?" – решили выяснить фоловеры артистки.

"Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время", – заинтриговала она в ответ.

Напомним, ранее певица поделилась чрезвычайной ситуацией, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.

Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.

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"Сегодня провела минут 20 закрытой в лифте. Из-за воздушной тревоги лифты просто отключили. Было очень страшно. Крайне неприятное ощущение – осознавать, что я сейчас заперта в клетке, из которой нет выхода и никто не может ничего с этим поделать", – рассказала звезда.

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Злата Огневич
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