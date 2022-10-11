'Было очень страшно': Огневич рассказала, что случилось с ней во время воздушной тревоги

Злата Огневич / instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич поделилась чрезвычайной ситуацией, которая случилась с ней во время воздушной тревоги.

Оказалось, что во время масштабной воздушной тревоги по всей Украине, когда Россия обстреливала Украину, Огневич застряла в лифте собственного дома.

"Сегодня провела минут 20 закрытой в лифте. Из-за воздушной тревоги лифты просто отключили. Было очень страшно. Крайне неприятное ощущение – осознавать, что я сейчас заперта в клетке, из которой нет выхода и никто не может ничего с этим поделать", – рассказала звезда.

Артистку можно понять, ведь такой пугающий момент вряд ли удастся позабыть быстро. "Я приняла для себя такое решение, что с сегодняшнего дня хожу только по лестнице, даже если это будет 15-й этаж", – уточнила артистка.

Напомним, ранее Злата Огневич впервые позволила себе отдохнуть за 7 месяцев полномасштабной войны в Украине. До этого все свободное время она тратила на просветительскую работу и благотворительные концерты на пользу соотечественников.

Артистка выкроила из плотного графика немного времени для релакса и тут же встретила свою любовь, о которой рассказала поклонникам на своей странице в Instagram.

Речь идет о городке под названием Ханья в Греции. Наравне с испанским Толедо, город увлек и полностью очаровал Огневич своей самобытностью и дыханием истории, которое слышно на каждом шагу.

Вас также может заинтересовать: