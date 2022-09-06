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"Снялся и сразу уехал на фронт": Злата Огневич рассказала, как Даниэль Салем сыграл ее возлюбленного

6 сентября 2022, 15:29

Эксклюзивно в Сніданку з 1+1 на ТЕТ певица рассказала, чем военный ведущий поразил ее в совместной работе.

Злата Огневич
Злата Огневич рассказала о совместной работе с Даниэлем Салемом над новым клипом / instagram.com/zlata.ognevich

Любимая программа украинских телезрителей Сніданок з 1+1 в эфире телеканала ТЕТ в будни с 7:00 до 10:00 и в выходные – с 8:00 до 10:00 продолжает рассказывать украинцам оперативные новости в стране и привлекать специалистов различных отраслей.

Эксклюзивно Сніданок з 1+1 с презентацией новой песни Лелека посетила украинская певица Злата Огневич. Сама исполнительница считает эту птицу символом победы и добавила, что в ее жизни произошел один знак, который вселил в нее уверенность в том, что Украина обязательно одержит победу.

"Когда мы делали во Львове презентацию нашего благотворительного проекта "Лелека", мне прислали видео, как стая аистов просто кружил над городом целый день. И я думаю, что это хороший знак, что победа будет за нами", - поделилась певица.

Ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин вспомнили, как прошлое интервью Златы Огневич в Сніданку з 1+1 было сорвано воздушной тревогой в столице и всей команде срочно пришлось спуститься в бомбоубежище. Они признались, что действительно переживали - быть или не быть ее музыкальному визиту в шоу, однако все сложилось.

В видеоработе певицы снялся телеведущий Даниэль Салем, который сейчас защищает Украину в зоне боевых действий в составе ВСУ. Огневич отметила, что у него было очень мало времени, однако согласился приехать, когда услышал, что история будет посвящена украинским женщинам и расскажет историю семьи.

"Я рассказала, что этим проектом мы поддержим наших девушек и женщин. Ведь мы собираем средства в фонд, который помогает женщинам, пострадавшим от войны. И Даниэль согласился, сам приехал на съемки, хотя имел очень мало свободного времени. Он снялся, поехал в ночь сразу в зону боевых действий. Я ему очень благодарна за работу и когда кончится война, я очень хочу, чтобы он сыграл в настоящем большом драматическом кино. Потому, что таких актеров очень мало", - призналась Огневич.

Певица дает много благотворительных концертов в Украине и за ее пределами. Как заявила Огневич, с момента полномасштабного вторжения на зарубежных выступлениях в Европе и США с участием удалось собрать 9 млн гривен. Сейчас она продолжает собственный тур "Світло" по городам Украины, значительная часть средств из которого также идет на поддержку Украины.

Ежедневно на зрителей Сніданку з 1+1 ожидают оперативные новости, советы от профильных специалистов, включение звезд и украинцев, которые делают все ради победы Украины. Не пропустите ежедневно проект с 07:00 до 10:00, а в выходные – с 8:00 до 10:00 на телеканале ТЕТ, а также на YouTube. Также посмотреть проект можно на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ.

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