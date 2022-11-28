УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерам

28 ноября 2022, 21:32

Лия Меладзе ответила всем тем, кто упрекает ее в сладкой жизни за границей.

Лия Меладзе
Лия Меладзе рассказала про свое психологическое расстройство и планы на будущее / instagram.com/meladzeliya

18-летняя дочь музыкального продюсера Константина Меладзе Лия Меладзе выехала в США из-за войны в Украине. Ранее девушка с семьей проживала в Киеве.

В Америке она получает образование - Лия учится на психотерапевта. На своей странице в Instagram она откровенно ответила всем тем, кто хейтит ее за происхождение и мирную жизнь за границей.

Так Меладзе-младшая призналась, что имеет психологические проблемы, которые у нее развились на фоне войны. Ей тяжело преодолевать это, ведь переживать об Украине она не перестает ни на секунду. Вместе с тем Лия отмечает, что порой от нее требуют слишком многого - для некоторых вещей она слишком юна.

"Мне тяжело из-за того, что у меня дома война, мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства, мне тяжело, потому что это все припало во время моих 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать жизнь. И да, я чувствую напряжение, потому что я человек, молодой, еще не очень умный человек", - рассказывает Лия.

Кроме того она поделилась своими планами на будущее. Девушка отмечает, что не планирует навсегда связывать свою жизнь с Америкой, и надеется однажды вернуться в Украину, чтобы работать на ее благо: "Я слишком ярко и без цензуры (если можно так сказать) выражаю свои чувства и должна быть готовой к разным интерпретациям моих слов, но, друзья, есть то, что должно быть неоспоримым - я люблю свою страну и своих людей, и вскоре хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе".

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерам
Лия Меладзе рассказала про свое психологическое расстройство и планы на будущее / instagram.com/meladzeliya

Ранее стало известно, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес оказались на грани развода всего через 4 месяца после свадьбы - непримиримый конфликт в семье провоцирует новоиспеченных супругов.

Также была раскрыта настоящая причина, по которой от певицы-запроданки Наташи Королевой ушел первый муж, музыкант и композитор Игорь Николаев. Иронично, но со своим вторым мужем певунья наступила на те же грабли.

Другие новости:

шоу-бизнес Константин Меладзе новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:49

Байден не дает Украине оружие победы: что сдерживает американцев?

21:45

В сети показали неизданное фото беременной Жанны Фриске

21:43

Медведев изрыгнул желчь на слова Подоляка о Крыме через полгода: в ОП достойно ответилиВидео

21:40

Легенда советского кино загремела в психушку

21:32

18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерамВидео

Реклама
21:28

"Вероятность - 90%": украинцев предупредили о новом масштабном ракетном ударе 29 ноябряВидео

21:22

"Фэйс весь обколотый ботоксом": как сейчас выглядит 66-летний Шифрин

21:14

"Вхожу спокойно - как ВСУ вошли в Херсон": Никитюк начитала успокаивающую мантру для украинцевВидео

21:08

Миф или реальность: зачем многие люди кладут батарейки в морозилку

20:40

Неделя будет очень неприятной: астролог назвал самые опасные даты и регионы УкраиныВидео

20:38

Счастливчиков всего три: какие знаки Зодиака получат шанс разбогатеть до конца годаВидео

20:30

Гороскоп на завтра 29 ноября: Овны проявят креативность, а Козероги воплотят мечты

20:13

Красное на дне бокала: как связаны группа крови и тяга к алкоголюВидео

19:52

"Ракеты дальностью 800 км": Данилов назвал эффективное решение украинского энергокризисаВидео

19:41

На Западе боятся, что возвращение Крыма обернется применением РФ ядерного оружия - The EconomistВидео

19:19

Ксения Мишина подогрела слухи о новом романе

19:15

Почему нельзя носить деньги в кармане или как притянуть к себе бедность

19:14

"РФ к такой войне не готовилась": на фронте назревает перелом – ГрабскийВидео

19:00

Женский гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022: Тельцам – лечение, а Рыбам – духовность

18:58

Даша Кацурина рассказала фанатам, как проводит время с ДантесомВидео

Реклама
18:52

"Он изнасиловал собственную страну": подготовка к трибуналу над Путиным уже началась – ПодолякВидео

18:38

Невестка Марченко показала внука-копию предателя Медведчука

18:36

Большой рейд по церквям МП: СБУ нашла пропаганду о том, что "Украины не существует"ФотоВидео

18:25

Владимир Остапчук решился на признание после слухов о разводе: "Я считаю, пришло время"

18:22

Роскошные новогодние игрушки своими руками: 5 простых идей с отличным результатом

18:13

На Украину обрушится ледяной шторм: синоптики назвали даты снежного АрмагеддонаВидео

17:52

Осколок прошел сквозь сердце: на Николаевщине погиб 22-летний пулеметчик, который прикрыл собой побратимаВидео

17:48

Приметы на 29 ноября: какие 2 вещи нужно сделать, чтобы удачу привлечьВидео

17:05

Россия готовит новую ракетную атаку: Зеленский срочно созвал заседание СтавкиВидео

17:04

"Снова одна, снова в последний раз": Каменских поделилась новостью

17:01

Успехи Украины на фронте могут стать проблемой для США – WPВидео

16:33

Вой на болотах и ракетный удар по Лавре: эксперт предрек реакцию России на запрет УПЦ МПВидео

16:10

Депутат "Единой России" во время заседания перепутал микрофон с микроскопомВидео

16:05

Алеся Бацман и Дмитрий Гордон показали, как греются обществом друг друга

15:47

"Такой фильм испохабили, клоуны": в сети высмеяли Иронию судьбы с Киркоровым и Бузовой

15:46

"Российский суп": Мила Куинс попала в скандал из-за борща

15:42

Продюсеры выбрали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда - СМИВидео

15:27

Свет будут включать на 2-3 часа: в ДТЭК рассказали о серьезных проблемах в КиевеВидео

15:16

Лады закончились: матерям погибших оккупантов выдали циничные подарки

15:07

Игра на руку Кремлю: Армению делают жертвой конфликта в Карабахе, чтобы отвлечь мир от войны в Украине

Реклама
15:03

"Через 6 месяцев я поеду в Ялту": у Зеленского сделали громкое заявление об освобождении КрымаВидео

14:47

Данилов рассказал, какие есть тайные составляющие рецепта украинской победыВидео

14:43

Россия может начать масштабную ракетную атаку в любой момент: в МВД предупредили украинцевВидео

14:42

Солистку группы Kazka раскритиковали за неудачный эксперимент с внешностью

14:32

А Влад знает: Тодоренко анонсировала третьего ребенка

14:12

Государство должно высказать позицию по Киево-Печерской Лавре, тянуть нельзя - экспертВидео

14:11

Рождественский пост 2022: дата, что можно есть, главные ошибки

14:05

"Ни связи, ни воды": звезда "Крепостной" рассказала, как ее родители выживали в ЧерниговеВидео

13:45

Вел "сепаратные переговоры" с Западом и Китаем: СМИ выяснили, кому была выгодна смерть главы МИД Беларуси

13:34

Нацсовет и Центр противодействия дезинформации подписали Меморандум о сотрудничестве (фото)

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять