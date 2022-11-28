18-летняя дочь Константина Меладзе раскрыла свой диагноз и заткнула рот хейтерам

Лия Меладзе ответила всем тем, кто упрекает ее в сладкой жизни за границей.
18-летняя дочь музыкального продюсера Константина Меладзе Лия Меладзе выехала в США из-за войны в Украине. Ранее девушка с семьей проживала в Киеве.
В Америке она получает образование - Лия учится на психотерапевта. На своей странице в Instagram она откровенно ответила всем тем, кто хейтит ее за происхождение и мирную жизнь за границей.
Так Меладзе-младшая призналась, что имеет психологические проблемы, которые у нее развились на фоне войны. Ей тяжело преодолевать это, ведь переживать об Украине она не перестает ни на секунду. Вместе с тем Лия отмечает, что порой от нее требуют слишком многого - для некоторых вещей она слишком юна.
"Мне тяжело из-за того, что у меня дома война, мне тяжело, потому что я выхожу из тревожно-депрессивного расстройства, мне тяжело, потому что это все припало во время моих 18 лет, когда я должна работать, учиться и выстраивать жизнь. И да, я чувствую напряжение, потому что я человек, молодой, еще не очень умный человек", - рассказывает Лия.
Кроме того она поделилась своими планами на будущее. Девушка отмечает, что не планирует навсегда связывать свою жизнь с Америкой, и надеется однажды вернуться в Украину, чтобы работать на ее благо: "Я слишком ярко и без цензуры (если можно так сказать) выражаю свои чувства и должна быть готовой к разным интерпретациям моих слов, но, друзья, есть то, что должно быть неоспоримым - я люблю свою страну и своих людей, и вскоре хочу вернуться, хочу помогать, хочу быть полезной, хочу быть вместе".
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