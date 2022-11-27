Рога спать не мешают: почему от Наташи Королевой ушел первый муж

Почему Наташа Королева развелась с Игорем Николаевым / instagram.com/koroleva__star

Певица Наташа Королева не умеет хранить верность стране, в которой родилась, однако это нивелируется талантом выбирать мужчин, которые не умеют хранить верность ей.

Так недавно росСМИ опубликовали истинную причину развода певицы с Игорем Николаевым. Вместе артисты прожили 10 лет (с 1992 по 2001 годы), разошлись тихо и мирно, и, похоже, друзьями, ведь нередко после этого выступали вместе.

Однако причину расставания они держали в секрете. Оказалось, последние годы брака Королевой и Николаева, певцы практически не виделись - Игорь днями и ночами пропадал неизвестно где, а до Наташи доходили слухи о его многочисленных любовницах.

Последней каплей стал роман Николаева с его новым директором Анжелой Кулаковской. После этого последовал развод "дельфина и русалки".

После брачного фиаско с Николаевым Королева наступила на те же грабли. Ее нынешний муж, заядлый путинист-стриптизер Тарзан, также изменил ей, причем придел своей предательство публичной огласке.

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