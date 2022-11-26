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"Сморщенная ягодка": мама Наташи Королевой ошарашила внешним видом

26 ноября 2022, 23:10

Нелестные комментарии сыпались на маму Королевой один за одним.

Наташа Королева, Людмила Порывай
Наташа Королева, Людмила Порывай / скриншот

Мама певицы Наташи Королевой Людмила Порывай шокировала всех своим нарядом и, кажется, забыла о том, сколько ей лет.

Очередной образ 76-летней Порывай вновь вызвал оторопь у подписчиков в Instagram.

В прошлом году она решилась на откровенную фотосессию. После того, как кадры со съемок появились в Сети, маму Наташи Королевой жестко раскритиковали.

Нелестные комментарии сыпались на знаменитую маму один за одним.

"Целлюлит прикройте, ну что же так себя уродовать", "Мне было бы стыдно за такую мать...", "Сморщенная ягодка", "Нет ума — считай, калека", — раскритиковали ее подписчики.

Людмила Порывай
Людмила Порывай / скриншот

Стоит отметить, что Людмила Порывай сейчас проживает в США. Она поддержала свою родную Украину и раскритиковала своего зятя Тарзана, который поддержал войну в Украине и политику диктатора Путина.

Напомним, ранее мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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