Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критику

Наташа Королева / скриншот

Певица Наташа Королева, которая отреклась от Украины и продолжает поддерживать войну в родной стране, оконфузилась на одном из российских шоу.

Королева, видимо, забыла воспользоваться услугами стилиста и пришла на российское шоу в нелепом наряде.

Совершив непростительную ошибку, жена путиниста Тарзана стала мишенью для критики.

Недавно Королева явилась на программу Вечерного Урганта, где и показала себя во всей красе. Из-за неудачно подобранного наряда, который выставил напоказ прелести Королевой, фанаты ее засыпали нелестными комментариями.

Публика увидела ее пышную грудь, прикрытую тонким слоем сетки. Это произвело настоящий фурор среди зрителей. Королева и сама засмущалась, осознав, что попала впросак.

Напомним, Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Читайте также: