УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критику

21 ноября 2022, 18:36

Публика увидела пышную грудь Наташи Королевой, прикрытую тонким слоем сетки.

Наташа Королева
Наташа Королева / скриншот

Певица Наташа Королева, которая отреклась от Украины и продолжает поддерживать войну в родной стране, оконфузилась на одном из российских шоу.

Королева, видимо, забыла воспользоваться услугами стилиста и пришла на российское шоу в нелепом наряде.

Совершив непростительную ошибку, жена путиниста Тарзана стала мишенью для критики.

Недавно Королева явилась на программу Вечерного Урганта, где и показала себя во всей красе. Из-за неудачно подобранного наряда, который выставил напоказ прелести Королевой, фанаты ее засыпали нелестными комментариями.

Публика увидела ее пышную грудь, прикрытую тонким слоем сетки. Это произвело настоящий фурор среди зрителей. Королева и сама засмущалась, осознав, что попала впросак.

Наташа Королева

Напомним, Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.

Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.

Читайте также:

Наташа Королева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:21

Российские оккупанты выбрали новую цель после потери Херсона: в Минобороны назвали направление

19:20

Путин надеется на полезных идиотовмнение

19:16

"Били током по половым органам": житель Херсона рассказал о страшных подробностях пыток россиян

19:07

"РФ терпит неудачу за неудачей": в НАТО назвали стратегические ошибки Путина во время войныВидео

19:01

Бюджетный освежитель для унитаза своими руками: 4 простых способа для благоухающей туалетной комнаты

Реклама
18:57

"Грандиозный успех": эксперт объяснил, благодаря почему Украине удалось освободить ХерсонВидео

18:42

Гороскоп на декабрь 2022 для Близнецов: легкие деньги, новые друзья и хорошие новости

18:41

Гороскоп на завтра 22 ноября 2022: Львам – успех в делах, а Козерогам – игра в молчанку

18:36

Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критикуВидео

17:55

"Путинистка" Егорова жестко обозвала Зеленского и приписала себе его успех в карьереВидео

17:51

Ледяной дождь устроит катастрофу: в Украину несется новая погодаВидео

17:30

Готовим восхитительный крем для бисквита за 5 минут: нужно только два ингредиентаВидео

17:22

Из-за инцидента в Польше Россия будет и дальше пробивать границы НАТО - НевзлинВидео

17:09

Издевался над патриотами: ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал против ВСУ еще в 2014 годуВидео

16:39

Украина гораздо лучше готова к войне зимой, чем Россия - ПентагонВидео

16:30

Гороскоп на сегодня 21 ноября: Близнецам – наказания, а Козерогам – раздумья

16:27

Зачем натирать посуду лимонной кислотой: устранит проблему, которая преследует многих хозяек

16:21

Зеленский рассказал, как склонить Россию к мируВидео

16:12

Как быстро высушить одежду: 7 экспресс-способов

16:10

Приметы на 22 ноября: какие 3 вещи запрещено делать, чтобы всю удачу из дома не прогнатьВидео

Реклама
16:05

В ВСУ отреагировали на заявления Израиля о предоставлении Украине ракет: "Будет хорошей новостью"Видео

15:56

Марк Фейгин. Как русские готовятся к новым поражениямВидеоблоги

15:47

Прогнозы можно будет делать позже: политолог рассказал, когда ВСУ выйдут на границы 1991 годаВидео

15:39

Римма Зюбина осудила критику украинских актеров в адрес Оксаны Байрак: "Для меня это лицемерие"

15:31

Россию признали государством-террористом: Парламентская ассамблея НАТО приняла твердое решениеВидео

15:21

ВСУ в этом году освободят юг Запорожской области, а до конца весны – всю Украину – СелезневВидео

15:17

Есть табу: Невзлин объяснил, почему Запад не дает Украине наносить удары по РФВидео

15:03

Хрустящая корочка и бомбический вкус: что нужно добавить в рецепт курицы на Новый годВидео

15:03

"Изнасиловали мать и дочь, у них ехала крыша": оккупант сбежал в Испанию и хочет выступить в суде против РФВидео

14:37

Пропутинская "Красная шапочка" Поплавская сплавила старшего сына на войну в Украине

14:34

Люди вымачивают картошку в воде перед обжаркой: получается совсем другой вкусВидео

14:34

США помогут: в Пентагоне спрогнозировали вероятность зимнего наступления ВСУВидео

14:21

Дугина и Соловьева могут убить в ближайшее время, потому что "распустили языки" – политологВидео

14:03

Маленький лев: жена Бориса Джонсона показала редкое фото их лохматого двухлетнего сына

13:59

В ответ Ирану и России: Израиль может дать Украине высокотехнологичные ракетыВидео

13:59

Запасы оружия в НАТО заканчиваются: Столтенберг сделал тревожное заявлениеВидео

13:50

"Другого способа нет": российский бизнесмен рассказал, как Украине следует реагировать на атаки РФВидео

13:26

Не против Зеленского: у Путина заявили, что не хотят менять власть в УкраинеВидео

13:11

Три мощных взрыва: ВСУ разгромили военную базу оккупантов под МелитополемВидео

13:01

Снег сменится дождями и начнутся морозы: в Украину идет лютое ненастьеВидео

Реклама
12:53

Польша планирует перебросить новые системы ПВО Patriot к границе с УкраинойВидео

12:34

Оккупанты ударили по гражданской инфраструктуре в Херсоне и ранили людей: что известноВидео

12:27

Favbet Foundation передал военным медикам спецавтомобиль Opel Vivaro

12:17

В Киеве ввели аварийные отключения света, графики не действуют

11:48

Олег Скрипка пожалел россиян и рассказал, почему им сложнее, чем украинцамВидео

11:33

"Выезжать из страны точно никуда не надо": в ОП сделали заявление о возможном блэкаутеВидео

10:57

В РФ решили казнить ротного оккупантов, подразделение которого разбили ВСУ – правозащитникВидео

10:53

Оккупанты ракетой С-300 разнесли многоквартирный дом на Харьковщине: есть погибшие

10:42

"Для Путина это кранты": Соскин рассказал, как Китай одним решением может поставить РФ на колениВидео

10:20

Михайлов день 2022: приметы, традиции и запреты

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять