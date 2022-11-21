Наташа Королева вывалила свои прелести и нарвалась на критику

Публика увидела пышную грудь Наташи Королевой, прикрытую тонким слоем сетки.
Певица Наташа Королева, которая отреклась от Украины и продолжает поддерживать войну в родной стране, оконфузилась на одном из российских шоу.
Королева, видимо, забыла воспользоваться услугами стилиста и пришла на российское шоу в нелепом наряде.
Совершив непростительную ошибку, жена путиниста Тарзана стала мишенью для критики.
Недавно Королева явилась на программу Вечерного Урганта, где и показала себя во всей красе. Из-за неудачно подобранного наряда, который выставил напоказ прелести Королевой, фанаты ее засыпали нелестными комментариями.
Публика увидела ее пышную грудь, прикрытую тонким слоем сетки. Это произвело настоящий фурор среди зрителей. Королева и сама засмущалась, осознав, что попала впросак.
Напомним, Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, увяз в гей-скандал. Шоумен Рустам Солнцев рассказал, что раньше Николай Басков продюсировал и одновременно любил Алекса Малиновского, но пара рассталась.
Ранее легендарный украинский режиссер клипов и продюсер Алан Бадоев жестко отреагировал на клип российских артистов-путинистов, который те выпустили к пресловутому "Дню народного единства" в стране-агрессоре, России.
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