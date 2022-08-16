"В Россию не приезжайте": на маму Наташи Королевой набросились россияне

Людмила Порывай не стала защищать своего зятька и продолжает активно поддерживать Украину.
Мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.
Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.
"Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?", - сказала Ирина Билык на сцене маме Наташи Королевой.
А вот Людмила Порывай не стала защищать своего зятька и продолжает активно поддерживать Украину, ведь она сама родом из нашей страны.
Стоит отметить, что сама Королева молчит о войне и практически ничего не говорит. Видимо поддерживает, как и Регина Тодоренко, своего мужа.
А вот россияне набросились на маму Королевой и потребовали не возвращаться в Россию.
"Кем бы ты была без мужа дочки?", "Она просто слушала критику в адрес Глушко и улыбалась?", "То есть, если Тарзан не согласен с мнением Билык, он не человек?", "Мама Королевой разочаровала...", "Мама Люда, давай до свидания! Нечего в России делать!", — считают подписчики из РФ.
При этом украинцы поддержали Людмилу и поблагодарили за позицию.
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