"В Россию не приезжайте": на маму Наташи Королевой набросились россияне

Наташа Королева и Людмила Порывай / скриншот

Мама певицы Наташи Королевой, много лет проживающая в Майами, посетила концерт украинской певицы Ирины Билык.

Людмила Порывай встретилась с Билык и певица высказалась грубо в адрес путиниста Сергея Глушко, который яро поддерживает террор президента РФ и войну в Украине.

"Моя очаровательная, ваш зять оказался говном?", - сказала Ирина Билык на сцене маме Наташи Королевой.

А вот Людмила Порывай не стала защищать своего зятька и продолжает активно поддерживать Украину, ведь она сама родом из нашей страны.

Стоит отметить, что сама Королева молчит о войне и практически ничего не говорит. Видимо поддерживает, как и Регина Тодоренко, своего мужа.

А вот россияне набросились на маму Королевой и потребовали не возвращаться в Россию.

"Кем бы ты была без мужа дочки?", "Она просто слушала критику в адрес Глушко и улыбалась?", "То есть, если Тарзан не согласен с мнением Билык, он не человек?", "Мама Королевой разочаровала...", "Мама Люда, давай до свидания! Нечего в России делать!", — считают подписчики из РФ.

При этом украинцы поддержали Людмилу и поблагодарили за позицию.

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