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Жена Виктора Павлика с годовалым ребенком попала в ДТП

17 ноября 2022, 12:04

Авария произошла во время отключения в столице электроэнергии.

Екатерина Репяхова, Виктор Павлик и их сын Михаил
Екатерина Репяхова и ее с Виктором Павликом сын Михаил попали в ДТП / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерка, бизневумен, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова похоже стала жертвой неприятной полосы неудач.

Недавно женщина с годовалым сыном Михаилом пережила пожар, а на днях - попала в ДТП. О неприятном дорожном приключении она рассказала в своем блоге в Instagram.

Авария произошла на парковке одного из столичных супермаркетов. Во время движения Репяховой по главной, в ее машину въехал другой водитель. Во время аварии в автомобиле находился маленький ребенок Екатерины и Виктора.

К счастью ни жена Павлика, ни его ребенок не пострадали. Автомобиль получил незначительные повреждения, а сама Репяхова винит случившееся авариные отключения электроэнергии из-за российских ракетных обстрелов - если бы работали светофоры, проблем бы не возникло, считает она.

Екатерина Репяхова, ДТП
Екатерина Репяхова и ее с Виктором Павликом сын Михаил попали в ДТП / instagram.com/repyahovakate

Ранее стало известно, что Екатерина Репяхова подала заявление и выиграла суд против бывшей жены Павлика, которую обвинила в клевете.

Сам певец радуется трогательным моментам в роли молодого отца. Павлик показал милое фото годовалого сына от Репяховой. В маленьком Мише легко узнается артистическая "порода" отца.

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