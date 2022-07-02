Жена Павлика Репьяхова выиграла суд против его бывшей жены

Катерина Репяхова выиграла суд/ Instagram

Нынешняя молодая супруга украинского певца Виктора Павлика, которая частенько постит фото маленького сына и наследника певца, выиграла суд против экс-супруги артиста Ларисы Созаевой.

Об этом на своей странице в Instagram сообщила нынешняя пассия Павлика Репьяхова.

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Скандал между женами певца разгорелся в конце 2020-го года. Репьяхова решила отсудить у Созаевой моральную компенсацию за якобы систематические оскорбления. Она даже публиковала в своем Instagram копии подтверждающих скринов сообщений с аккаунтов в соцсетях, а также копии публикаций в СМИ, где Созаева нелестно отзывалась о новой семье Павлика.

"Хочу, чтобы люди, которые говорят гадости на других людей знали, что они за это могут понести ответственность", - написала она, опубликовав решение суда в свою пользу.

По словам нынешней жены, ей удалось отсудить у экс-супруги Павлика 8 тысяч гривен.

Напомним, ранее украинский певец Виктор Павлик показал повзрослевшего сына. Также он сравнил его с собой в этом же возрасте.