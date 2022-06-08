"Маленькая папина копия": Виктор Павлик сравнил своего сына и себя в детстве

Виктор Павлик сравнил своего сына и себя в детстве / instagram.com/viktorpavlik

Украинский певец Виктор Павлик показал повзрослевшего сына. Также он сравнил его с собой в этом же возрасте.

На своей страничке в Instagram артист опубликовал коллаж из двух снимков: своего младшего сына Михаила и собственного детского фото из личного архива.

"Без слов", - коротко прокомментировал фото певец.

instagram.com/viktorpavlik

Подписчики также отметили сходство сына певца и его самого в детстве.

"Как две капли воды", "Как под копирку", "Маленькая папина копия", - писали в комментариях под постом.

Ранее жена Виктора Павлика и блогерка Екатерина Репяхова опубликовала на своей странице в Instagram тревожные фото из больницы. По рассказам Репяховой, ночью маленького Миши поднялась температура, он подволакивал ножку, которая распухла в колене. Взволнованная мама отправилась в пункт оказания первой медицинской помощи.

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