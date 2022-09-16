В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар - огонь тушили изнутри

В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар / instagram.com/repyahovakate

Украинская блогерка, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика, Екатерина Репяхова не на шутку испугала поклонников - девушка сообщила о пожаре, который произошел в ее с артистом доме.

В одной из киевских высоток произошло возгорание. Жителей дома эвакуировали, пока работники ГСЧС тушили огонь и устраняли последствия. Среди тех, кто среди бела дня оказался на улице была и Репяхова с годовалым сыном Михаилом.

На своей странице в Instagram она поделилась жуткими кадрами пожара - из окон высотки вырываются клубы густого черного дыма.

Екатерина рассказала, что горела соседняя с ее и певца жилищем квартира. Огонь тушили изнутри. Около часа ушло на устранения пожара, прежде чем жильцам позволили вернуться в дом.

С квартирой Репяховой и Павлика все в порядке, но, как признается, блогерка, она "сильно стрессонула".

В доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар / instagram.com/repyahovakate

Ранее стало известно, что Екатерина Репяхова подала заявление и выиграла суд против бывшей жены Павлика, которую обвинила в клевете.

Сам певец радуется трогательным моментам в роли молодого отца. Павлик показал милое фото годовалого сына от Репяховой. В маленьком Мише легко узнается артистическая "порода" отца.

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