Репяхова показала, за что Павлика в плавках так любят девушки: 'Вот бы каждому деду!'

Екатерина Репяхова показала Виктора Павлика в плавках / instagram.com/repyahovakate

Успешная украинская блогерка, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова является не только его самой преданной фанаткой, но и самым отчаянным защитником. Девушка на корню пресекает любые попытки злопыхателей очернить имя своего супруга.

Делает она это жестко, но с юмором: их пару часто "подкалывают" из-за большой разницы в возрасте (ему 56, ей - 28). Но Репяхова уверена - их с Павликом счастливая жизнь только начинается.

На своей станице в Instagram она резко ответила одной из своих подписчиц, которая пренебрежительно назвала музыканта "дедом". Екатерина решила красочно доказать, что ее муж даже лучше Карлсона, мужчины в самом расцвете сил.

Видео дня

В сторис она выложила несколько роликов, на которых Виктор Павлик катается на лыжах, занимается спортом, ездит на байке, возит на велосипеде их сына, ныряет в бассейн с дельфинами и, конечно же, зажигает на сцене перед огромными толпами фанатов.

Репяхова отмечает: если ее 56-летний супруг для некоторых - уже дедушка, то она бы хотела, чтобы каждый "дед" жил такой же яркой и насыщенной жизнью. "Желаю, чтобы всех дедов так любили молодые девушки", - пишет она.

Екатерина Репяхова показала, что умеет ее 56-летний муж / instagram.com/repyahovakate

Репяхова в своем желании защитить семью от грязи и сплетен готова противостоять не только хейтерам в Сети. Недавно стало известно, что она выиграла суд против бывшей жены Павлика, которую обвинила в клевете.

Сам певец радуется трогательным моментам в роли молодого отца. Павлик показал милое фото годовалого сына от Репяховой. В маленьком Мише легко узнается артистическая "порода" отца.

Другие новости: