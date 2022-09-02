Екатерина Репяхова прокомментировала свое расставание с Виктором Павликом

Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о расставании с Виктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

Екатерина Репяхова - успешная украинская блогерка, а также жена и менеджер певца Виктора Павлика. Из-за большой разницы в возрасте (ему 56, ей - 28), в СМИ время от времени появляются слухи об их расставании.

Одним из таких нелепых заголовков девушка поделилась на своей странице в Instagram. Репяхова активно общается со своими подписчиками и отреагировала на вопрос озабоченной поклонницы о том, правда ли, что Павлик покинул семью.

Екатерина призналась, что такие заголовки у нее вызывают лишь смех. Музыкант действительно уехал, но поездка временная (Виктор Павлик сейчас в Варшаве), и жена с годовалым сыном очень ждут его дома.

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Виктор Павлик и Катерна Репяхова поженились в мае 2020 года. В июне, чуть больше года спустя, девушка подарила своему избраннику сына. Мальчика назвали Михаилом.

Екатерина Репяхова прокомментировала слухи о расставании с Виктором Павликом / instagram.com/repyahovakate

Ранее таинственного мужа показала звезда сериалов Папик и Сваты, украинская актриса Анна Кошмал - артистка рассказала, как встретилась с отцом своего ребенка.

Также о своих нелегких отношениях с экс-женой мужа-миллиардера рассказала певица Камалия - женщина строила козни против новой возлюбленной бывшего.

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