Звезда Сватов Анна Кошмал показала таинственного мужа и рассказала, где познакомилась с ним

Анна Кошмал показала мужа и рассказала, где с ним познакомилась / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал активно общается в социальных сетях с поклонниками, однако одной темы тщательно избегает. Речь идет о ее личной жизни, а точнее о том, что касается ее супруга.

О нем известно крайне мало: артистка жената с зимы 2017 года, а с июня 2018-го пара вместе воспитывает сына Михаила.

Недавно на своей странице в Instagram Кошмал слегка приоткрыла завесу тайны. Так она поделилась двумя снимками с супругом - на одном пара обнимается в лучах закатного солнца, на другом - делает сэлфи с "диснеевскими" масками на лицах.

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Актриса рассказала, что вместе с мужем уже 5 лет, познакомились они на съемочной площадке. За 2017-ый год (год их предположительного знакомства) Кошмал была задействована сразу в 7 проектах, поэтому остается только догадываться, на какой из съемочных площадок произошло знакомство.

Также избранник актрисы может быть значительно старше 27-летней Кошмал, на что она намекнула шуткой про "молодого человека".

Анна Кошмал показала мужа и рассказала, где с ним познакомилась / instagram.com/smorkovkina

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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