Звезда Сватов отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова

Актер поддерживает войну в Украине, чем разбил сердца многим украинским поклонникам.
Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал рассказала, что думает о российском актере Федоре Добронравове, которого ранее называла своим кинодедушкой.
Колоритных персонажей - семейную пару Ивана и Валюхи Будько, в популярном украинском семейном сериале сыграли российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Они поддержали военную политику Кремля, и геноцид украинцев.
Анна Кошмал, их киновнучка, несмотря на теплые отношения с Добронравовым и Кравченко в прошлом, вычеркнула их из своей жизни. Тем не менее поклонники все еще спрашивают ее о том, как она относится к коллегам-предателям.
Недавно, на своей странице в Instagram Кошмал дала окончательный ответ на вопрос, как она отреагировала на позицию Добронравова.
Актриса опубликовала снимок желто-голубых цветов, которые прикреплены медицинским пластырем к рубашке. "Никак. Сейчас есть более важные вещи", - говорит Кошмал.
Ранее актриса Анна Кошмал внесла в личный черный список коллег по сериалу Сваты за их одобрение военной агрессии Кремля и поощрение войны в Украине. В частности в список попал Федор Добронравов.
Новость об этом немало возмутила Татьяну Кравченко, Валюху из сериала Сваты. Поддерживающая войну артистка накинулась на Кошмал с оскорблениями.
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