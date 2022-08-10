Звезда Сватов отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова

Анна Кошмал отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса, звезда сериалов Папик и Сваты, Анна Кошмал рассказала, что думает о российском актере Федоре Добронравове, которого ранее называла своим кинодедушкой.

Колоритных персонажей - семейную пару Ивана и Валюхи Будько, в популярном украинском семейном сериале сыграли российские актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко. Они поддержали военную политику Кремля, и геноцид украинцев.

Анна Кошмал, их киновнучка, несмотря на теплые отношения с Добронравовым и Кравченко в прошлом, вычеркнула их из своей жизни. Тем не менее поклонники все еще спрашивают ее о том, как она относится к коллегам-предателям.

Недавно, на своей странице в Instagram Кошмал дала окончательный ответ на вопрос, как она отреагировала на позицию Добронравова.

Актриса опубликовала снимок желто-голубых цветов, которые прикреплены медицинским пластырем к рубашке. "Никак. Сейчас есть более важные вещи", - говорит Кошмал.

Анна Кошмал отреагировала на пророссийскую позицию Федора Добронравова / instagram.com/smorkovkina

Ранее актриса Анна Кошмал внесла в личный черный список коллег по сериалу Сваты за их одобрение военной агрессии Кремля и поощрение войны в Украине. В частности в список попал Федор Добронравов.

Новость об этом немало возмутила Татьяну Кравченко, Валюху из сериала Сваты. Поддерживающая войну артистка накинулась на Кошмал с оскорблениями.

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