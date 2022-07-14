УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Анна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

14 июля 2022, 00:53

Актриса уверена, что у нашумевшего сериала лишь одна родина. И это не страна-агрессор.

Анна Кошмал
Анна Кошмал отреагировала на слухи о продолжении сериала Сваты / instagram.com/smorkovkina

Украинская актриса и звезда сериала Сваты Анна Кошмал, открыто выражает свою проукраинскую позицию. Поэтому популярный сериал для нее - не предмет для дискуссии.

Несмотря на то, что Сваты - продукт русско-украинского сотрудничества (актерский состав был мультинациональным), Кошмал уверена: сериал был, есть и будет украинским.

Свое мнение она повторила в Instagram-сторис. На вопрос от поклонников, что она думает про новость о том, что в России планируют продолжить съемки Сватов, актриса выразилась весьма категорично.

"Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали одно: создатели сериала Сваты – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они себе придумали... Я не знаю", - заявила Кошмал, намекая на неправдивость сплетен о продолжении сериала.

Анна Кошмал о сериале Сваты
Анна Кошмал отреагировала на слухи о продолжении сериала Сваты / instagram.com/smorkovkina

Читайте такжеСмеялись все: Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об Арестовиче

Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

Другие новости:

шоу-бизнес Сваты новости шоу бизнеса Анна Кошмал
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:53

Анна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

00:51

Приметы на 14 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:42

Вакарчук попал под вражеский обстрел

00:17

Евгения Гапчинская рассказала о разбитом доме и как Горбунов помог ей выйти из кризиса из-за войныВидео

00:12

"Пародия на желтую прессу": Галкин высмеял российские СМИ и новости о нем

Реклама
13 июля, среда
23:53

Над городом клубы дыма: в Новой Каховке вновь уничтожили вражеские боеприпасыВидео

23:25

"Независимая Бурятия": Подоляк высмеял "признание" Северной Кореей ОРДЛО

23:02

"Украина будет очень жестко реагировать": Зеленский отреагировал на признание КНДР псевдореспубликВидео

22:46

Есть прогресс, скоро согласуем с ООН детали "зернового коридора" - Зеленский

22:34

Живое воплощение роскоши: Санта Димопулос сверкнула фигурой в платье с неприлично глубоким вырезом

22:23

Россияне "зажимают" деньги на армию и сомневаются в победе - соцопрос

22:19

"Много людей погибнет и будут большие разрушения": астрологи назвали кровавые даты для УкраиныВидео

22:02

Минус склад оккупантов: на Херсонщине возле Крыма прогремели взрывыВидео

21:37

Россия согласилась на перемирие: подробности переговоров в СтамбулеВидео

21:36

Следующие "горячие точки" войны и остановится ли Путин после захвата Донбасса: прогнозы экспертов

21:04

"Идеальный мужчина"-потрошитель: что известно о жестоком убийце, расчленившем свою девушку

20:20

Бойцы ВСУ героически отбили вражеские штурмы Харькова и Бахмута - ГенштабВидео

20:10

Приметы на 15 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:09

Украина в срочном порядке разрывает дипломатические отношения с КНДРВидео

20:02

Царица черных ягод: убедительные поводы есть ежевику каждый день

Реклама
19:55

"Как скальпелем хирург": Резников поведал об успехах работы HIMARS по россиянам

19:55

В Украине с 1 октября женщинам могут запретить выезд за границу: кто попал в списокВидео

19:45

Любитель ядерного оружия Рогозин может стать куратором Путина по Донбассу - СМИВидео

19:36

Сказочная удача, большие деньги или крепкая семья: 3 знака зодиака не будут знать бед до конца летаВидео

19:35

Зеленский ошеломил количеством украинцев в РФ и издевательствами оккупантов над нимиВидео

19:32

Россия пугает от бессилия: станет ли Путин создавать новый СССРмнение

19:21

"Это позор, это преступление!": Гиркин жалуется, что Россия бросила "ЛДНР"Видео

19:06

Россияне в Белгородской области РФ начали бить окна и плитку в домах - во всем винят ВСУ

18:58

Европа разрешила РФ возить в Калининград подсанкционные товарыВидео

18:53

Ильин день 2022: традиции, запреты и магия дня

18:43

В Турции завершились переговоры между Украиной и РФ по "зерновому коридору": первые подробностиВидео

18:32

Гороскоп на завтра, 14 июля 2022: Скорпионам – денежная удача, Козерогам – поездка, Водолеям – исполнение мечтыВидео

17:52

В Украину ворвется адская жара и налетит аномалия: синоптики назвали самые жаркие дниВидео

17:50

Покушение на херсонского гауляйтера Сальдо: он в больнице в тяжелом состоянииВидео

17:34

4 "плохие" привычки, которыми женщина унижает себя перед мужчиной

17:32

На войне нет никаких сроков, но у ВСУ есть график возврата Украины к границам 1991 года – ДаниловВидео

17:21

Удар по складу оккупантов в Новой Каховке: огромную воронку видно со спутникаВидео

17:15

"Не держите сбережения в гривне": экономист дал украинцам ценные советы в период войныВидео

16:57

"В мире такого еще не было": РФ выпустила по Украине все виды ракетВидео

16:44

Бойцы ВСУ нанесли удар по войскам РФ на Слобожанщине: разбили склад с боеприпасами и техникуВидео

Реклама
16:38

Сама вызвалась на войну: в Украине погибла первая оккупантка из армии РФВидео

16:29

Исторический момент: евро впервые за 20 лет стал дешевле доллараВидео

16:23

День ангела в августе 2022 по церковному календарю – именинники месяца

16:16

Смеялись все: Кошевой рассказал бойцами ВСУ нецензурный анекдот об АрестовичеВидео

16:08

HIMARS в деле: оккупанты берегут запасы снарядов из-за невероятной атаки ВСУ на Луганщине - WSJВидео

15:51

Педан жестко обратился к Ефросининой и Поляковой за русский язык

15:47

Как отстирать пятна от ягод: 7 эффективных способов, которые не оставят на ткани ни следа

15:45

Обычные тапочки могут навлечь беду: почему носить и дарить домашнюю обувь плохая примета

15:42

Она критиковала российскую власть: влюбленный в путинский режим мужчина сдал в полицию свою жену

15:35

"Наши все в панике": в войсках РФ жалуются, что ВСУ блокируют их наступление на ХарьковщинеВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять