Анна Кошмал поймала россиян на вранье о съемках Сватов

Актриса уверена, что у нашумевшего сериала лишь одна родина. И это не страна-агрессор.
Украинская актриса и звезда сериала Сваты Анна Кошмал, открыто выражает свою проукраинскую позицию. Поэтому популярный сериал для нее - не предмет для дискуссии.
Несмотря на то, что Сваты - продукт русско-украинского сотрудничества (актерский состав был мультинациональным), Кошмал уверена: сериал был, есть и будет украинским.
Свое мнение она повторила в Instagram-сторис. На вопрос от поклонников, что она думает про новость о том, что в России планируют продолжить съемки Сватов, актриса выразилась весьма категорично.
"Много слухов развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали одно: создатели сериала Сваты – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они себе придумали... Я не знаю", - заявила Кошмал, намекая на неправдивость сплетен о продолжении сериала.
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Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.
Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.
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