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Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

20 июня 2022, 22:23

Интересно, появится ли с официальным заявлением сама актриса.

Сваты
Немногие актеры нашли в себе мужество признать войну в Украине/ 1+1

Российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

По его словам, Кравченко в приватной беседе с ним заявила, что ей больно смотреть на то, как "фашисткая" Украина оккупировала ее родину. Он также добавил, что актриса воспринимает все "крайне тяжело".

Известно, что актриса родилась в Донецке, однако поступила в Москве и карьеру строила уже там.

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Самого интервью Кравченко в сети нигде нет, как и нет ни одного видео, подтверждающие слова режиссера.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с россией. Как отметила Анна, со своей киносемью после вторжения россии в Украину она не общается.

Сваты
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