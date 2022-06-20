Российский режиссер заявил, что Валюха из "Cватов" поддержала Россию

Немногие актеры нашли в себе мужество признать войну в Украине/ 1+1

Российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Бутько в сериале "Сваты" Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

По его словам, Кравченко в приватной беседе с ним заявила, что ей больно смотреть на то, как "фашисткая" Украина оккупировала ее родину. Он также добавил, что актриса воспринимает все "крайне тяжело".

Известно, что актриса родилась в Донецке, однако поступила в Москве и карьеру строила уже там.

Читайте такжеАнна Кошмал рассказала, как поддерживает связь с коллегами из "Сватов"

Самого интервью Кравченко в сети нигде нет, как и нет ни одного видео, подтверждающие слова режиссера.

Напомним, ранее украинская актриса Анна Кошмал, которая сыграла роль Жени в популярном сериале "Сваты" рассказала, общается ли она со своими российскими коллегами по сериалу, которые, к слову, так и не поддержали Украину в безжалостной войне с россией. Как отметила Анна, со своей киносемью после вторжения россии в Украину она не общается.