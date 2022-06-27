Убрали неугодных: в России будут снимать новый сезон "Сватов" без некоторых актеров

Сваты уже будут не те / УНИАН

Российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала "Сваты" начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Как сообщает российское издание Solenka.info, пока неизвестно, где будет проходить съемочный процесс и кто из полюбившихся героев появится в новых сериях.

По мнению Горбашева, в 8 сезоне зрители не увидят старшую внучку Анну Кошмал, которая активно поддерживает Украину в отчаянном противостоянии российской агрессии, а также персонажей - Катю Беркович, Лёху и Сан Саныча Берковича.

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Эти актеры, Марина Сердешнюк, Евгений Капорин, а также россиянин Александр Феклистов, выступили против войны и смерти в Украине, осудили российскую власть и своих коллег, которые молчат о зверствах российской армии в Украине.

Телекритик также полагает, что, возможно, в новом сезоне основной упор будет сделан на младших внуков, двойняшек Никиту и Викторию. А Ольги Ковалевой, которую играет российская актриса Людмила Артемьева, вероятно, придется развестись с Берковичем или овдоветь во второй раз.

Напомним, ранее российский актер Александр Феклистов рассказал, что ему стыдно за то, что делает россия с Украиной.