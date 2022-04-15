Нам неимоверно стыдно: актер "Сватов" записал обращение к украинцам

Актер очень сожалеет о случившемся / 1+1

Известный российский актер Александр Феклистов, который играл в сериале "Сваты", выступил на защиту украинцев.

По информации ТСН, актер полагает, что россиянам пытаются "закрыть уши и глаза".

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В своем обращении артист выразил слова солидарности с украинцами и подчеркнул, что россияне испытывают огромный стыд из-за происходящего:

"Дорогие мои украинские коллеги. С кем я работал, кто меня помнит. Хочу вам выразить слова солидарности. Мы здесь в России испытываем, конечно, невероятный стыд в связи с произошедшим. Но это все мелочи по сравнению с тем, что терпит сейчас Украина", - сказал Феклистов.

Актер отметил, что россиянам пытаются "закрыть уши и закрыть глаза", но они видят и слышат о нашем горе:

Феклистов сыграл роль Саныча / sa.teatr.ru

"Знаете, когда-то в моем детстве в саду была воспитательница, которая, если ты не засыпал в тихий час, очень сильно давила тебе на глаза, чтобы ты заснул. Ну вот с 24 февраля нам пытаются закрыть не только глаза, но и уши, но тем не менее, мы видим и слышим о вашем горе и выражаем свою солидарность. Знаете, мой дядя Валентин Алексеевич во время Великой Отечественной погиб под Киевом.Исчез без вести, вернее так. Горько. Мы с вами", - сказал в своем обращении Феклистов.