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"Неблагодарная и подлая": Валюха из Сватов оскорбила Анну Кошмал

26 июля 2022, 05:42

Татьяна Кравченко упрекает свою "экранную внучку" за ее проукраинскую позицию.

Татьяна Кравченко и Анна Кошмал
Татьяна Кравченко назвала Анну Кошмал подлой и неблагодарной / instagram.com/tatyana_eduardovna.kravchenko, instagram.com/smorkovkina

Российский актер Станислав Садальский считает себя близким другом Татьяны Кравченко - актрисы, которая сыграла роль Валентины Будько в популярном семейном сериале Сваты.

На своей странице в Instagram актер возмущен позицией партнерши Кравченко по съемкам - украинской актрисы Анны Кошмал, которая не единожды подчеркивала, что из-за войны в Украине не желает более иметь ничего общего с российскими актерами. В том числе и с теми, которые снялись в украинских Сватах.

Но, очевидно, гнев Кошмал на Россию, как страну-агрессора, которая ежедневно уничтожает мирных украинцев, ни Садальскому, ни Кравченко не понятен. Ограниченное пророссийской пропагандой мировоззрение не может до них донести, что конфликт гораздо глубже, чем "терки" на съемочной площадке.

Тем не менее поддерживающая войну в Украине уроженка Донецка Кравченко считает, что Анна Кошмал должна быть ей благодарна за совместную работу и банальную человеческую вежливость.

В разговоре с Садальским, "Валюха" рассказала, как на самом деле относится к своей экранной "внучке". "Ждать благодарности от этой артистки – глупо, а быть ей неблагодарной – подло. Когда она заболела, вся съёмочная группа переживала за неё, Федя ночью повез в скорую! Какая же она подлая", - оскорбила Кравченко Анну Кошмал.

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Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.

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