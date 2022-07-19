"Подруга, прости!": убитый горем известный российский актер рассказал о смерти Писанки

Известный российский актер Станислав Садальский в полном шоке отреагировал на смерть коллеги.
Знаменитая украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла в Германии на 56 году жизни. Актриса очень любила играть в театре и кино, и имела много ролей.
Известный российский актер Станислав Садальский в полном шоке отреагировал на смерть коллеги.
Убитый горем Садальский рассказал, как вместе с Писанкой ездил на гастроли.
"Ужасная новость - не стало Русланы Писанки. Мы долго играли с ней в комедии Развод по-московски, наверное, многие из моих читателей видели нас вместе в этой антрепризе. Перелеты, гастроли, закулисная тусня… Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки", - пишет Садальский в Instagram.
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Актер отметил, что из-за "последних событий" (войны России против Украины - ред.) он не мог следить за последними ролями актрисы.
"Смешная, добрая, красивая, с хорошим юмором. Без комплексов, как и многие толстушки. Светлой дороги, подруга. Прости! Жаль, попрощаться не получится", - написал Садальский.
Умерла Руслана Писанка
Утром 19 июля стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 56 лет за границей скоропостижно умерла Руслана Писанка ‒ легендарная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщили ее коллеги по проекту "Сніданок з 1+1".
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