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Два дня назад сделали операцию: появились подробности смерти Русланы Писанки

19 июля 2022, 14:28

Что стало причиной смерти Русланы Писанки.

Писанка и Горянский в спектакле
Писанка и Горянский в спектакле "Проделки ангелов" / vesti.ua

Известная украинская актриса и телеведущая 1+1 Руслана Писанка умерла прошедшей ночью в Германии. Для всей Украины это стало шокирующей новостью.

Как рассказал коллега Писанки Владимир Горянский, который играл вместе с ней в кино и театре, Руслана Игоревна никому не рассказывала о своих проблемах со здоровьем. К тому же в самом начале войны она выехала в Германию – расстояние для друзей актрисы усложнило общение и понимание ситуации.

"Кто что про ее болезнь сегодня говорит, но признаки были и раньше, просто мы не понимали или не хотели понимать. Последний раз на сцене она упала в обморок и уже попутно сломала ногу (это случилось 4 февраля в столичном Доме офицеров во время спектакля "Поезд "Одесса-мама"). Наверное, это был сигнал, что там все-таки что-то не в порядке. И до этого у нее был случай на сцене, когда она теряла сознание. Наверное, это были симптомы", - рассказал Горянский, передают Vesti.ua.

По его словам, на ведущую сильно подействовала смерть мамы, которая умерла месяц назад. Писанка себя в какой-то мере сама загнала плотным рабочим графиком.

"Я Русе много раз говорил – ты в таком жестком режиме работаешь, отдыхай больше, находи время. Но она такой трудоголик, что для нее отдых был ненормальным состоянием, – рассказывает актер. – Хотя нужно было остановиться. Она очень много всего на себя грузила. А еще в последнее время Руся вернулась на ТВ – стала ведущей программы "Твой день" на канале 1+1, а телевидение, как известно, выжимает из своих сотрудников все соки. Плюс гастроли, плюс у нее мама сильно болела. Мама же у Русланы умерла месяц назад, и на нее эта смерть сильно подействовала. Поэтому все накопилось и вылилось в печальный финал", - говорит актер.

Писанке сделали операцию

Владимир Горянский рассказывает, что думал с Русланой Писанкой проехать по Украине с гастролями, но она сказала, что вернется в Украину только после войны.

"Я сейчас понимаю, почему она выбрала Германию – думала, что местные врачи ей помогут. Там Русе на днях сделали операцию, которая прошла успешно. Два дня назад я с ней разговаривал, она была веселая, все, вроде, было нормально и не предвещало такой трагедии. А сегодня ночью ей стало плохо и все…"

"Я не думал, что все настолько серьезно и Руся своим поведением не давала повода думать, что ее смерть где-то рядом,. Она была очень жизнелюбивой – все время бежала, бежала… Казалось, что она не остановится никогда. Она была такой молодой, такой красивой, это и шокирует", - говорит Горянский.

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Умерла Руслана Писанка

Утром 19 июля стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 56 лет за границей скоропостижно умерла Руслана Писанка ‒ легендарная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщили ее коллеги по проекту "Сніданок з 1+1".

Руслана Писанка
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