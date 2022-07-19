Умерла Руслана Писанка: лучшие роли актрисы

Руслана Писанка / коллаж фото УНИАН

Утром 19 июля стало известно, что после тяжелой болезни в возрасте 56 лет за границей скоропостижно умерла Руслана Писанка ‒ легендарная украинская актриса и телеведущая. Об этом сообщили ее коллеги по проекту "Сніданок з 1+1".

Руслана Писанка биография личная жизнь

Она родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. Ее отцом был известный украинский кинооператор-лауреат Игорь Писанка.

Высшее актерское образование получила в Киевском университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Еще во времена СССР, в 1991-м дебютировала в кино ‒ в эпизодической роли в фильме "Круиз, или путешествие развода".

Писанка прославилась после роли неверной супруги Меи во фривольной комедии Андрея Бенкендорфа "Несколько любовных историй" (поставленной по легендарной книге "Декамерон" Джованни Боккаччо. После такой роли актриса долгие годы носила неофициальный титул секс-символа Украины.

Уже в следующем году Писанка сыграла главную роль в комедии "Москаль-чаривнык" ‒ вместе с Богданом Бенюком и Александром Бондаренко. Фильм стал экранизацией легендарного водевиля Ивана Котляревского.

Третья известная роль Писанки ‒ ведьмы Горпины в экранизации легендарного исторического романа Генрика Сенкевича "Огнем и мечом"(режиссер – Ежи Гофман). Специалисты также отмечают ее роли в таких фильмах, как "Душка" Йоса Стеллинга, в мини-сериале "Черная рада" Николая Засеева-Руденко, мюзикле "Сорочинская ярмарка" Семена Горова.

Писанка активно снималась и в последующие годы, а также много играла в антрепризных спектаклях. Также известно, что актриса в минувшем году работала на съемках нового фильма Натальи Ворожбит "Демони".

Руслана Писанка личная жизнь - с 2012 года актриса была замужем за бизнесменом Игорем Исаковым.

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Напомним, 11 июля умер украинский актер театра и кино, легендарный актер киевского Театра имени Леси Украины и звезде мюзикла "Вечера на хуторе близ Диканьки" Юрий Мажуга. Народному артисту Украины был 91 год.

До того сообщалось, что в Италии на 91 году жизни скончалась легенадарная актриса Моника Витти.

Смерть наступила в результате осложнений из-за болезни Альцгеймера от которой артистка страдала последние 20 лет.

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