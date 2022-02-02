Умерла икона итальянского кино, актриса Моника Витти

Моника Витти (3 ноября 1931 - 2 февраля 2022) / gettyimages.com

2 февраля 2022 года на 91 году жизни скончалась Моника Витти - звезда итальянского кино, по известности и народной любви уступающая разве что Софи Лорен.

Смерть наступила в результате осложнений из-за болезни Альцгеймера от которой артистка страдала последние 20 лет.

О кончине итальянской иконы сообщил в социальных сетях вице-премьер Италии Вальтер Вельтрони по просьбе супруга актрисы, режиссера Роберто Руссо: "Роберто Руссо, партнер Моники Витти все эти годы, просит меня сообщить, что ее больше нет. Я делаю это с болью, любовью, сожалением".

Мировую известность итальянской диве принесли роли в фильмах режиссера Микеланджело Антониони, с которым ее связывал многолетний роман - Приключение, Ночь и Затмение. Эти киноленты сделали Монику Витти культовой фигурой в мире итальянского кинематографа.

В 1989 году актриса покинула кино, продолжив время от времени работать в театре и телевидении. Затем она вовсе оставила карьеру, связанную с миром кино, из-за прогрессирующей болезни.

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