Добронравов отреагировал на "черный список" Кошмал

Сваты - украинский сериал с участием российских актеров/ УНИАН

Российский артист Федор Добронравов, который поддерживает российских-солдат убийц, уничтожающих украинский народ, отреагировал на заявление украинской актрисы Анны Кошмал, которая внесла артиста в свой личный черный список.

В такой список попали ее коллеги по сериалу "Сваты", которые поддерживают российскую агрессию и военное вторжение на территорию Украины.

В частности, Кошмал добавила Федора Добронравова и Татьяну Кравченко, которая также поддерживает страну-террориста. Российское издание FBM.ru опубликовало реакцию Добронравова.

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"Слышу впервые. Вообще ничего не знаю", — ответил на соответствующий вопрос известный актер.

Однако издание утверждает, что по голосу артисту был неприятен этот вопрос.

Напомним, ранее российский телекритик Николай Горбашев сообщил, что съемки 8 сезона сериала Сваты начнутся в конце 2022 года, а его премьера предположительно состоится весной-летом 2023 года.

Также российский режиссер Эдуард Радзюкевич заявил, что исполнительница роли Валентины Будько в сериале Сваты Татьяна Кравченко, якобы поддержала россию в зверском нападении на Украину.