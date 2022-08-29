Камалия рассказала про сложные отношения со склочной бывшей своего мужа-миллиардера

Камалия рассказала об отношениях с бывшей женой Мохаммада Захура / instagram.com/kamaliyaofficial

Украинская певица, модель, актриса, Миссис Мира и волонтерка Камалия в интервью для Rostyslove рассказала, какие отношения у нее с бывшей супругой ее мужа, британо-украинского миллиардера пакистанского происхождения Мохаммада Захура.

Его первая жена - россиянка, которая и сейчас продолжает жить в Москве. На момент, когда Камалия познакомилась с Захуром, он был уже 8 лет, как в разводе.

С детьми мужа от первого брака у певицы прекрасные отношения: ее семья сейчас живет в одном доме с 33-летним Арманом, 40-летней Таней и ее семьей. Камалия признается, что они очень поддерживают друг друга, особенно в том, что касается воспитания детей, когда звездные родители в разъездах.

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Но, несмотря на то, что с детьми Захура от первого брака они стали настоящей семьей, с экс-женой общий язык Камалии найти так и не удалось. Причиной тому послужили сплетни, которые о ней распускала бывшая супруга-москвичка.

"Я с ней не знакома лично. Я видела на фотографиях, на видео. Но она очень много плохого говорила обо мне в начале нашего (Камалии и Захура - прим. редактора) брака. Поэтому у меня нет никакого желания... Я очень френдли человек. Но как я узнала об этом, не было никакого желания знакомиться с ней", - поделилась Камалия.

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