До слез: Камалия показала, как ее дочери вернулись домой и встретились с бабушкой

Девочки певицы очень сильно соскучились за бабушкой, которая не могла наобниматься со своими внучками.
Украинская певица Камалия показала видео трогательной встречи своих дочерей с их бабушкой. Соответствующим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.
"Трогательная встреча бабушки и внучек после 6-месячной разлуки после начала войны", - подписала видео Камалия.
На видео видно, как девочка входят домой и их встречает бабушка, которая не помнит себя от радости, целует и обнимает детей.
Комментаторы и подписчицы Камалии написали, что на такое чувственное видео невозможно смотреть без слез, настолько теплой была встреча внучек и бабушки.
Напомним, ранее Камалиявыпустила новый патриотический клип на песню на украинском языке Війна.
Режиссером выступила клипмейкер Елена Винярская. "Именно война дала жизнь песне и клипу. "Я буду сильна, як ніколи…" … Мы все должны быть сильными, бороться за нашу победу, свободу и независимость! Каждый на своем фронте. Украинский народ мужествененный и смелый! Все будет Украина!" – прокомментировала певица.
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