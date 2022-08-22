УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

До слез: Камалия показала, как ее дочери вернулись домой и встретились с бабушкой

22 августа 2022, 16:55

Девочки певицы очень сильно соскучились за бабушкой, которая не могла наобниматься со своими внучками.

1605610048-2554.jpg
Камалия и ее муж Захур / instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская певица Камалия показала видео трогательной встречи своих дочерей с их бабушкой. Соответствующим видео артистка поделилась на своей странице в Instagram.

"Трогательная встреча бабушки и внучек после 6-месячной разлуки после начала войны", - подписала видео Камалия.

На видео видно, как девочка входят домой и их встречает бабушка, которая не помнит себя от радости, целует и обнимает детей.

Комментаторы и подписчицы Камалии написали, что на такое чувственное видео невозможно смотреть без слез, настолько теплой была встреча внучек и бабушки.

Напомним, ранее Камалиявыпустила новый патриотический клип на песню на украинском языке Війна.

Режиссером выступила клипмейкер Елена Винярская. "Именно война дала жизнь песне и клипу. "Я буду сильна, як ніколи…" … Мы все должны быть сильными, бороться за нашу победу, свободу и независимость! Каждый на своем фронте. Украинский народ мужествененный и смелый! Все будет Украина!" – прокомментировала певица.

Вас также может заинтересовать:

Камалия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:18

Слава Демин рассказал о новой возлюбленной Виталия Кличко

17:52

Армия Украины мощно ударила по Антоновскому мосту, когда войска РФ везли боеприпасы – ХланьВидео

17:52

"Соскучилась по России, патриотка дубайская": Гордон высмеял россиянкуВидео

17:48

"Лягушки и гадюки": у Зеленского отреагировали на обвинение украинки в убийстве дочери ДугинаВидео

17:25

Леся Никитюк показала свои "боевые помидоры"

Реклама
17:15

Невероятные перемены и финансовый успех: 2 знака зодиака – счастливчики неделиВидео

17:11

Как стирать шторы, чтобы не гладить их: 6 золотых советов для разных тканей

17:05

Россия не хочет переговоров Путина с Зеленским и грозится затяжной войнойВидео

17:02

1+1 media анонсирует спецпроект "Всеукраинская капсула времени" ко Дню Независимости Украины

16:55

До слез: Камалия показала, как ее дочери вернулись домой и встретились с бабушкойВидео

16:54

"Я в это не верю": Арестович прокомментировал опасность ракетных ударов на День НезависимостиВидео

16:42

"Чувствуются лень и апатичность": таролог из Херсона рассказала, что делать украинцам

16:18

Россия будет вынуждена сдать Запорожье и Херсонщину: эксперт назвал причинуВидео

15:58

Россия может ударить по центрам принятия решений в Киеве: в КГГА обратились к жителям столицыВидео

15:54

"Дарью Дугину убила украинка": русские чекисты "раскрыли" убийство дочери идеолога фашизмаВидео

15:45

Зачем класть спички в воду для варки яиц: результат всех удивитВидео

15:39

Около 9 тысяч: Залужный рассказал, сколько украинских воинов пали в боях с врагамиВидео

15:12

В полете и с ударом ноги: Олег Скрипка вспомнил, как побил оскорблявшего украинцев Дугина

15:08

В России массово прекращают смотреть пропаганду: аудитория "топ-каналов" агрессора рухнула на 25%Видео

15:05

Астролог указала дату смерти ПутинаВидео

Реклама
14:39

Выходной на День Независимости Украины 2022 – будем ли отдыхать 24 августа

14:37

"Что-то происходит не то": при подготовке оккупантов к "трибуналу" были замечены странный действияВидео

14:17

Корректировал огонь, когда по нему влупили ВСУ: на фронте ликвидировали русского старлеяВидео

14:01

Контрнаступление выглядит не так, как все думают: в ВСУ раскрыли детали освобождения Херсонщины

13:59

Россия и Беларусь могут пойти в наступление: эксперт назвал единственное условиеВидео

13:56

"Разбили пополам, его нет": ВСУ мощно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне - СМИВидео

13:25

Принесет много свиданий и новую любовь: когда лучше покупать телефон по лунному календарю в сентябре

13:22

Две подружки: Вайкуле и Пугачева сходили на премьеру фильма Серебренникова

13:13

Хитрые хозяйки кладут в кастрюлю с мясом банановую кожуру: что это дает

13:09

Утро сумасшедшей: Королева в свадебной фате развлекала соседей пением с балкона

13:00

Экономику будут спасать западные вливания, возможны массовые сокращения: чего ждать украинцам в 2023

12:59

Можно рассмотреть детали: отдыхающий в Крыму сфотографировался с С-400 и "слил" расположение

12:43

Дочь Поляковой показала бьюти-процедуру, которую сделала сразу по возвращении в Киев

12:30

РФ за 3-8 лет хочет развязать большую войну во всей Европе: эксперт объяснил планы ПутинаВидео

12:16

Эксклюзивно в прямом эфире "Сніданку з 1+1" на ТЕТ Оля Полякова совершила магический ритуал и сожгла в костре кокошник

11:56

"Телохранители видят, что Путин увядает": эксперт рассказал, как "уберут" больного диктатораВидео

11:53

"Нож в спину": Данилов рассказал, как Беларусь нагло обманула УкраинуВидео

11:51

Загулял с Канделаки и "маленькое мужское достоинство": Скабеева разводится и будет уволена

11:49

"Бавовна в Донецке": горит база российского батальона "Пятнашка", много погибшихВидео

11:47

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2022: фартовые дни для денег и удачи

Реклама
11:35

День Независимости Украины 2022: душевные поздравления и открытки к празднику

11:04

"Он подписал договор с дьяволом": экстрасенс Макс Гордеев раскрыл секрет двойников ПутинаВидео

11:01

На фоне слухов о раке: в сеть слили фото Андрея Малахова без парика

10:52

Картинки с юбилеем женщине и мужчине – стильные поздравления именинникам

10:51

"Второго шанса может не быть": сейчас Украина может вернуть все свои территории - ЖдановВидео

10:46

День флага 2022: дата, история государственного символа Украины и поздравления

10:24

Украина получит 300 дронов-камикадзе от Австралии: на что способна уникальная разработка

10:22

"На восстановление уйдет 10-20 лет": эксперт описал 2 сценария жизни в Украине – в случае победы и пораженияВидео

10:17

Дугин сам предложил принести в жертву свою дочь, в ФСБ покушение готовили две недели - СМИ

09:52

"У Путина только два пути": Соскин рассказал, когда россияне решатся ликвидировать диктатора

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыНовости Харькова
Синоптик
Погода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буряПрогноз погоды
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделюГороскоп тароГороскоп на август
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять