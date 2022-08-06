'Смесь Билык, Повалий, Байрак и травести Монро': Камалия смутила поклонников макияжем в новом клипе

Камалия смутила поклонников макияжем в новом клипе на песню Війна / скриншот

Украинская певица Камалия выпустила новый патриотический клип на песню на украинском языке Війна.

Режиссером выступила клипмейкер Елена Винярская.

"Именно война дала жизнь песне и клипу. "Я буду сильна, як ніколи…" … Мы все должны быть сильными, бороться за нашу победу, свободу и независимость! Каждый на своем фронте. Украинский народ мужествененный и смелый! Все будет Украина!" – прокомментировала певица.

Поклонники Камалии признались, что песня им очень понравилась и растрогала: "Песня до слез", "Слушаю и плачу... Красиво, чувственно", "Слушать без слез невозможно. Боль, отчаяние. Спасибо за такую песню...до мурашек..".

В клипе певица предстала в платье-вышиванке. Весь клип создан в сине-желтых цветах. Некоторые поклонники обратили внимание на макияж Камалии, который показался им не очень удачным. Некоторые считают, что из-за него Камалия внешне стала похожа на Таисию Повалий, которая молчит о войне и продолжает выступать в России. В комментариях пишут:

"Песня хорошая... Но Камалия, я бы на вашем месте подала в суд на вашего пластического хирурга. Какая-то пугающая смесь Билык, Повалий, Байрак и травести Монро"

"Новая Повалий"

"Песня, возможно, и хорошая... Но что с мейком? Не обижайтесь, но вы здесь на мужчину похожи"

"Я думала, что это Тая Повалий..... Так похожи"

"Сначала подумала, что Повалий вернулась".

Смотрите клип Камалии на песню Війна:

Как сообщал Главред, ранее стало известно, что муж-миллиардер самой богатой певицы в Украине Камалии помогает нашей стране, но лично не покупал истребители для нужд ВСУ.

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