УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Муж Камалии не покупал истребители для ВСУ: певица сделала неожиданное заявление

21 мая 2022, 13:19

Певица и жена бизнесмена в интервью Славе Демину решила прояснить ситуацию

Муж Камалии не покупал истребители для ВСУ: певица сделала неожиданное заявление / скриншот

Муж-миллиард самр й богатой певицы в Украине Камалия помогает нашей стране, но лично не покупал истребители для нужд ВСУ.

В Сети начались бурные обсуждения новости о том, что миллионер Мохаммад Захур якобы купил два истребителя для ВСУ. Певица и жена бизнесмена в интервью Славе Демину решила прояснить ситуацию.

"Смотри, я один раз сказала, больше я не хочу повторяться. Очень внимательно посмотрите это интервью", - заявила Камалия.

После этого на экране показали отрывок из того самого интервью, в котором певица говорит, что истребители для Украины передали власти Пакистана, а не ее муж.

скриншот

Отметим, что война, которую рашисты принесли в Украину, внесла свои коррективы даже в размеренную жизнь Камалии. Светские рауты ей заменила волонтерская деятельность, от которой она получает удовольствие.

Сейчас она с семьей находится в Англии, где руководит тремя благотворительными фондами, направленными на поддержку Украины и украинцев. Эта деятельность занимает все ее свободное время.

Читайте также:

ВСУ Камалия
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:23

"Лопатой невозможно выиграть войну": Зеленский оценил, справились ли бы страны Европы с армией РФ

13:19

Муж Камалии не покупал истребители для ВСУ: певица сделала неожиданное заявление

13:16

Резня в Буче все изменила: Россия не будет выступать гарантом безопасности Украины - Зеленский

13:00

Гороскоп на завтра, 22 мая 2022: Близнецам – деньги, Скорпионам – подарок судьбы, Козерогам – важный человек

12:52

Три танка и пять боевых машин: как украинские десантники испепеляют врага на фронтеВидео

Реклама
12:51

Будет жесткой и кровавой: у Зеленского рассказали о финальной стадии войны в УкраинеВидео

12:45

"Вы приезжайте, море осталось": Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя

12:44

Приметы на 22 мая: что нельзя делать в день святого Николая Чудотворца и как не попасть в бедуВидео

12:33

Хотя бы попили вместе чаю: Елена Зеленская рассказала, как изменила война их семью с президентомВидео

12:21

Новолуние в мае 2022: что нужно делать, чтобы не навлечь беду и привлечь в дом удачу

12:18

Будет зависеть от даты переговоров: Зеленский назвал цель встречи с Путиным

11:56

Эксперт объяснил, есть ли риск того, что война в Украине перерастет в Третью мировую

11:56

Под Изюмом ВСУ превратили в металлолом много техники оккупантов: яркое видеоВидео

11:40

"Возможно, видимся в последний раз": Дуда заявил, что Зеленский знал о войне и попрощался перед нейВидео

11:29

Почему Грузия и Молдова не помогут Украине одолеть Россиюмнение

11:23

В Киеве, Харькове и Херсоне прозвучали сильные взрывы - первые подробности

11:18

Зеленский рассказал, что ждет защитников "Азовстали" после выхода с завода

11:05

Зеленский рассказал, как готовилась Украина к наступлению РФ: "Мы знали, но не понимали масштаба"

10:47

Зеленский о завершении войны: Победа Украины точно будет в бою, но концовка - в дипломатии

10:47

"Может я не политик?": Зеленский сделал неожиданное заявление о своем президентстве

Реклама
10:27

Сумская ответила Кондратюку на предложение отказаться от дочки, живущей в РФ

10:20

Приметы на 21 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

10:17

"Какой-то клуб самоубийц": СМИ выяснили подробности разгрома оккупантов возле Северского Донца

10:01

Украину зальет дождями: синоптики предупредили о резкой смене погодыВидео

10:00

"Похоронили женщину, а в ее могилу попала бомба": супруги из Луганщины рассказали о побеге из ада

09:42

Вернулся в РФ по обмену: летчик, бомбивший города в Украине, умер в страшных муках

09:19

Россия прекратила поставлять газ в ФинляндиюВидео

09:17

Почему Беларусь не ввяжется в войну с Украиноймнение

09:00

Закончит как царь Николай II: политолог спрогнозировал будущее Путина после поражения в войне

08:50

Два танка "испарились": нацгвардейцы эффектно взорвали вражескую технику вместе с экипажемВидео

08:43

Гороскоп на сегодня, 21 мая 2022: Ракам – неприятная поездка, Девам – расходы, Скорпионам – большие деньги

08:13

РФ может завышать количество защитников Азовстали: эксперты объяснили, зачем это нужно КремлюВидео

08:07

ВСУ уничтожили на юге 3 вражеских танка, Град и 36 оккупантовВидео

07:29

Затяжной конфликт на Юге: оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ - ISWВидео

06:54

Германия и Италия разрешили компаниям открывать счета в рублях для покупки газа из РФ – Reuters

06:37

Охота на ведьм: что будет с российским войском в рясах в Украинемнение

05:30

Украина вернет Крым с Донбассом, а регионы РФ устремятся в ее состав – ЗагороднийВидео

05:00

"140-миллионное государство испугалось одного ублюдка": Горбунов рассказал, почему не общается с россиянамиВидео

04:40

Доллар резко взлетел: украинцев предупредили о новом рекордеВидео

04:11

Болезни печени: тревожные симптомы, с которыми нужно бежать к врачу

Реклама
03:38

"Нам эту тяжелую войну не выиграть": Гиркин беснуется из-за высшего военного руководства РФ

03:08

"Ее ослабление выгодно всем": эксперт объяснил, как другие страны могут разобрать РФ себе по кускамВидео

03:07

Вожделенная Моника Беллуччи в пикантном корсаже показала "сладкую жизнь"

02:36

Народный артист России Александр Филиппенко надел вышиванку в знак поддержки Украины

02:05

Гороскоп на неделю 23-29 мая: Тельцам – возвращение домой, Львам – признание

01:33

Новая попытка захватить Киев и Харьков: эксперт назвал условие, при котором армия РФ пойдет в атакуВидео

00:32

Рашистов "покрошили" вместе с техникой: ВСУ уничтожили 80 оккупантов на ДонбассеВидео

00:31

Санкции в РФ достигнут массового масштаба: осенью ожидается пик безработицы и увольненийВидео

00:27

В Израиле зафиксирован первый случай подозрения на оспу обезьян

00:21

Не рвите, мама, глотку: дочь Ольги Сумской застукали на красной дорожке в РФ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять