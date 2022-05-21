Муж Камалии не покупал истребители для ВСУ: певица сделала неожиданное заявление / скриншот

Муж-миллиард самр й богатой певицы в Украине Камалия помогает нашей стране, но лично не покупал истребители для нужд ВСУ.

В Сети начались бурные обсуждения новости о том, что миллионер Мохаммад Захур якобы купил два истребителя для ВСУ. Певица и жена бизнесмена в интервью Славе Демину решила прояснить ситуацию.

"Смотри, я один раз сказала, больше я не хочу повторяться. Очень внимательно посмотрите это интервью", - заявила Камалия.

После этого на экране показали отрывок из того самого интервью, в котором певица говорит, что истребители для Украины передали власти Пакистана, а не ее муж.

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Отметим, что война, которую рашисты принесли в Украину, внесла свои коррективы даже в размеренную жизнь Камалии. Светские рауты ей заменила волонтерская деятельность, от которой она получает удовольствие.

Сейчас она с семьей находится в Англии, где руководит тремя благотворительными фондами, направленными на поддержку Украины и украинцев. Эта деятельность занимает все ее свободное время.

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