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"Я патриот своей страны": Лобода рассказала, как война повлияла на решение уехать из РФ

28 декабря 2022, 22:44
Певица отметила, что любовь к Родине становится больше в ней с каждым днем и с гордостью признается, что является украинкой.
Светлана Лобода
Светлана Лобода / пресс-служба певицы

Украинская певица Светлана Лобода откровенно рассказала, как масштабное вторжение российских войск в Украину и развязанная война президентом страны-агрессора России Владимиром Путиным, повлияла на нее.

В эфире ютуб-канала Гвозди Лобода призналась, что начало войны России против Украины сделало ее патриотом своей страны. Она отметила, что ранее не знала такого слова.

Лобода говорит, то до начала февральских событий не считала себя патриотом Украины. Теперь же эти чувства в ней проснулись.

Певица отметила, что любовь к Родине становится больше в ней с каждым днем и с гордостью признается, что является украинкой.

Кроме того, артистка активно помогает родному городу Ирпеню восстанавливаться после оккупации.

Для Главреда певица рассказала, что на восстановления жилых комплексов в родном городе Ирпень, перечислив три миллиона гривен, благодаря проведению первой части масштабного тура по городам Европы и Америки.

"Первый этап строительных работ для восстановления трех жилых домов был завершен уже в ноябре. На данный момент запущена вторая и самая активная фаза восстановления домов в городе Ирпень, которая продлится до февраля 2023 года с целью завершить начатый процесс, а также помочь обрести крышу над головой еще большему количеству ирпенчан", - отмечает Лобода.

Во время своего тура в Германии певица посетила украинцев, которые вынуждены были бежать из Украины.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / пресс-служба

"Мы верим, что все обязательно закончится. Мы верим, что Украина, моя страна, обязательно победит. И нам важна ваша ежедневная поддержка! Спасибо вам за это!", - обратилась певица к зрителям на концерте в городе Франкфурт.

Стоит отметить, что Лобода с самого начала войны откровенно раскритиковала диктатора Путина, отказалась от концертов и покинула Россию.

Как ранее сообщал Главред, певица Светлана Лобода будет принимать участие в восстановлении города Ирпень, который разгромили российские оккупанты.

Вместе с командой она хочет отстроить детский сад. Лобода призналась, что сделала первый взнос, это более 3 миллионов гривен.

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война в Украине Светлана Лобода война России и Украины
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